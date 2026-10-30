„Ve zkráceném přípravném řízení sdělili policisté z oddělení v Hanušovicích mladému muži podezření hned ze tří trestných činů, kterých se dopustil,“ popsala případ policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Podle ní byl byt majitele penzionu nezamčený a mladík do něj v noci vstoupil. „Klíče od osobního automobilu se nacházely na kuchyňském stole, auto bylo zaparkované před penzionem. Muž do něj sedl, nastartoval a měl v úmyslu dojet do Šumperka. Před obcí Branná ale řízení nezvládl, vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Vlivem nárazu se s vozidlem přetočil na střechu,“ řekla mluvčí.
Mladík vyvázl nezraněný, z auta vylezl ven a aniž by cokoli komukoli nahlásil, odešel zpět do penzionu.
„Následným provedeným šetřením se zjistilo, kdo vozidlo řídil. Policisté u mladého muže provedli dechovou zkoušku, která vykázala pozitivní hodnotu, proto se přistoupilo k dalším zkouškám. Naměřené hladiny alkoholu v dechu se pohybovaly v rozmezí 1,36 až 1,50 promile. K požití alkoholu před jízdou se přiznal,“ poznamenala Zajícová.
Škodu na autě policisté předběžně odhadli na 600 tisíc korun. „Mladík je podezřelý z trestných činů porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala Zajícová. Za to mu hrozí až tři roky za mřížemi.