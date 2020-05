Podvodník nalákal rybáře na neexistující závody, startovné prosázel

Třicetiletý muž žijící na Jesenicku podle policie loni na zájmových rybářských webech a také v různých skupinách na Facebooku vyhlásil uspořádání závodů, které se měly uskutečnit v říjnu na Sykovci poblíž Nového Města na Moravě a o 14 dní později na rybníku Pilský ve Středočeském kraji.

Přihlášení zájemci mu poslali startovné, které dohromady činilo bezmála sto tisíc korun.

„Do závodů se přihlásilo celkem dvanáct týmů, což bylo podle pořadatele málo, a krátce před samotným konáním závodů přihlášeným oznámil, že akce ruší,“ nastínila šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Muž mimo jiné uvedl, že část zájemců nezaplatila včas startovné, a jemu tak vznikla škoda kvůli nákladům spojeným s organizací a zajištěním cen, což zkomplikuje rychlé vrácení startovného těm, kteří zaplatili.

Tento „slib“ muž jako jediný skutečně splnil a rybáři během následujících týdnů dostali zpět jen zlomek zaslané částky. Nakonec se tak začali obracet na policii. Jako první se ozvali poškození ze Šumperska, právě proto se případem zabývali tamní policisté.

Ti pak zjistili, že muž lhal, když vysvětloval, proč zaplacené startovné nevracel.

„Většinu peněz obviněný použil pro vlastní potřebu, mimo jiné jako vklad do různých sázkových her. Hrozí mu až pět let vězení,“ popsala Vybíhalová.