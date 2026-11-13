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Na Šumpersku někdo tráví psy, proslýchá se. Policie hledá majitele uhynulých zvířat

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  16:33
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Informace o otrávení hned několika psů nejméně ve dvou obcích na Šumpersku společně s výzvami ke zvýšené opatrnosti pro majitele se v těchto dnech objevily na sociálních sítích a také některých obecních webech. Přestože podle zveřejněných informací už nejméně jedno zvíře uhynulo, na policii se zatím nikdo neobrátil. Ta proto v rámci prošetření celé záležitosti vyzvala veřejnost ke spolupráci.

„Obracíme se s žádostí o součinnost na občany Šumperska v souvislosti s šířícími se informacemi na sociálních sítích, které upozorňují na možné otravy psů v tamních obcích. V současné době intenzivně prověřujeme, zda se tato tvrzení zakládají na skutečných událostech,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

„Vzhledem k tomu, že prověřování je teprve na počátku, žádáme občany, kteří mají k uvedené záležitosti konkrétní a ověřitelné poznatky, aby nás kontaktovali. Jde nám zejména o svědectví konkrétních případů, které vycházejí z vlastní zkušenosti či přímého zjištění, nikoli pouze z příspěvků a sdělení převzatých ze sociálních sítí,“ nastínila dále.

Ti, jichž se to týká, mohou volat na telefonní číslo 974 779 340 a to v pracovních dnech od 7 do 15 hodin. „Za spolupráci a poskytnuté údaje, které nám pomohou s objasněním celé této záležitosti, děkujeme,“ dodala Zajícová.

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Varování před travičem se objevilo například na webu Dolních Studének, kde mělo dojít k otravě dvou psů.

„Podle dosavadních informací se nebezpečná látka mohla dostat na soukromý pozemek přes plot. Jeden ze psů bohužel uhynul. Prosíme majitele o zvýšenou opatrnost, zkontrolujte své zahrady a dávejte pozor, co mohou vaši psi venku pozřít. Obezřetní buďte také při venčení,“ vyzvali zástupci obce s tím, aby se lidé v případě nálezu nástrahy obrátili na policii.

Ve stejném duchu varoval pejskařskou komunitu rovněž útulek v Zábřehu, podle něhož už mělo dojít k nejméně devíti otravám.

„Dostaly se k nám velmi závažné informace z okolních obcí, které rozhodně nechceme podceňovat. Podle těchto informací došlo v Bludově k otravě již čtyř psů, v Dolních Studénkách mělo být otráveno dokonce pět psů – dva z nich bohužel zemřeli a další tři bojují o život,“ uvedlo zařízení na svém facebookovém profilu.

„Podle informací, které máme k dispozici, se může jednat o člověka, který cíleně projíždí obcemi autem a rozhazuje otrávené návnady. Nejde tedy pouze o nebezpečí na jednom konkrétním místě. Ohrožení může být kdekoliv – v parcích, na polních cestách, v trávě, u chodníků, na běžných trasách venčení i v okolí vašich domovů,“ doplnil útulek a přidal rady, jak postupovat.

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