Mladík kradl, loupil či zranil záchranáře. Je ve vazbě

Se svým řáděním začal mladík v říjnu, kdy podle policie v Šumperku opilý kusem betonu rozbil okno přízemního bytu a také poničil vstupní dveře panelového domu, do kterých kopal. Jeho terčem se stal i betonový odpadkový koš, který převrátil a poničil.

„Celková způsobená škoda nakonec přesáhla hranici devíti tisíc korun,“ uvedla šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Koncem měsíce zase mladík napadl v sanitce jednoho ze členů posádky záchranné služby. Ten byl přitom na místo vyslán, aby mu ošetřil úraz.

„Napadenému dal ránu pěstí a také ho kousl do předloktí. Tím mu způsobil zranění, která vedla k pracovní neschopnosti,“ popsala Vybíhalová.

Dva dny před Štědrým dnem byl pak podle závěrů vyšetřování kriminalistů mladík tím, kdo v šumperské ulici M. R. Štefánika před sedmou ráno přepadl devětapadesátiletou ženu. Té se pokusil sebrat kabelku a když se bránila a křičela, shodil ji na zem a táhl několik metrů po silnici. Přestal až poté, co na něj začala křičet kolegyně napadené a oznámila mu, že zavolá policii.

Po zatčení ve výloze vykradeného obchodu putoval do vazby

V rukou policistů pak mladík skončil hned na začátku nového roku, když jedna z obyvatelek domu poblíž obchodu s potravinami v šumperské Jeremenkově ulici nahlásila na linku městské policie 2. ledna před druhou ráno zvuky připomínající tříštění skla. Na místo proto ihned vyrazily hlídky strážníků a policistů.

„Těm se společně podařilo muže zadržet právě v okamžiku, kdy se pokoušel i s ukradeným zbožím opustit prodejnu dírou ve výloze, kterou předtím s pomocí betonové dlaždice vytvořil. Jak se ukázalo, zájem měl především o alkohol, cigarety a tabák, celkem měl u sebe zboží za více než sedm tisíc korun,“ shrnula policejní mluvčí.

Mladík poté skončil v cele, a protože už byl pro policii dobře známou postavou vyšetřovanou za předchozí porušování zákona, padl návrh na jeho vzetí do vazby, které soudce vyhověl. Za mřížemi tak bude čekat na soud, přičemž zatím čelí obvinění z pěti trestných činů - loupeže, ublížení na zdraví, výtržnictví, krádeže a poškození cizí věci. Za to mu hrozí až deset let vězení.