Chovatelé označují krkavce za větší problém než vlky, protože proti nim neexistuje účinná ochrana.
„Proti vlkům máme alespoň ploty a elektrické ohradníky, ale pták jakoukoliv mechanickou zábranu překoná,“ krčí rameny Josef Pastva, jenž pase svá stáda ve Vernířovicích u Velkých Losin.
Jsou to chytří a učenliví dlouhověcí ptáci, kteří jsou schopní si předávat informace. O tom, že by cíleně útočili na stáda, ale chybí reálné důkazy.
Petr ŠajAgentura ochrany přírody a krajiny ČR
Chovatelé popisují i drastické scény, kdy například ovce vestoje rodila přímo na pastvině a krkavec už kloval do novorozeného jehněte. Že ptáci mláďatům vyklovou oči, je pak prý zcela běžné.