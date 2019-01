Sehnat zubaře stálo obec na Šumpersku skoro tři miliony za ordinaci a byt

Lékař z Ukrajiny začal ve Štítech ordinovat v polovině ledna. Služby bude poskytovat pro spádovou oblast, ve které žije přibližně pět tisíc lidí.

„Podařilo se nám pro lidi zajistit lékaře ze zahraničí. Přichází z Podkarpatské Rusi na pomezí Ukrajiny a Rumunska. Když jsem na krajském úřadu Olomouckého kraje zjistil, že má zájem pracovat mimo velká města, okamžitě jsem začal jednat,“ uvedl starosta Štítů Jiří Vogel.

Pro pacienty je bonus, že lékař Iurii Siman umí dobře česky. „Před lety jsem jezdil pravidelně do Čech za známými a naučil se jazyk. To je pro mě nyní velká výhoda,“ říká.

Nový štítecký zubař vystudoval medicínu v moldavském hlavním městě Kišiněv a pracoval v Moldavsku, na Ukrajině a v Rumunsku.

„Teď jsem se chtěl usídlit v České republice. Štíty se mi moc líbily. Už proto, že je tady podobná krajina jako pod Karpaty. Pomohlo také to, že Štíty nabízely novou ordinaci a byt. Takové podmínky jinde nebyly,“ doplnil Siman.

Odlehlým oblastem by měl pomoci stát, říká starosta

Na schůzce se podle starosty domluvili, za jakých podmínek by byl ochoten nastoupit.

„Rekonstruovali jsme pro něj byt a hlavně ordinaci, do které jsme také zakoupili novou zubařskou techniku. Vše přišlo zhruba na 2,7 milionu korun,“ popsal štítecký starosta.

Takové investice ve velkých městech samosprávy nedělají. „Nám se to taky nemusí líbit, ale pokud jsme chtěli zubaře, tak jsme museli investovat a splnit jeho požadavky. Jinak by šel jinam,“ ví Vogel, který je přesvědčený, že by měl odlehlým oblastem pomoci stát.

„Měl by říct, tohle jste dokázali, tolik investovali, tak vám tolik a tolik přispějeme. Vždyť se to dělá pro lidi, aby pořád neodcházeli do měst,“ říká.

Lidé ve Štítech otevření ordinace vítají. „Zubařů je málo i po okolí a navíc další pacienty neberou, takže je jenom dobře, že zase máme zubaře přímo ve Štítech,“ podotkl jeden z místních obyvatel Pavel Ševčík.

Podobně jako zubaře teď chce obec získat také dětského lékaře, který ve Štítech rovněž chybí.

„Takové investice se rozhodně vyplatí. Už proto, že lidé nemusí nikam složitě dojíždět. Šetříme jim čas,“ řekl starosta.

Zubaře těžce shánějí také na Jesenicku

Bez stomatologa je delší dobu i oblast kolem Vidnavy a Velké Kraše na Jesenicku u hranic s Polskem.

„Když skončila naše zubařka, odkoupili jsme zařízení ordinace. V současnosti ale nemáme prostory, protože ona měla ordinaci ve svém domě,“ popsala starostka Velké Kraše Vlasta Kočí. Problém řeší společně se sousední Vidnavou, se kterou také Velká Kraš odkoupila napůl vybavení ordinace.

„Pokud se nám podaří odkoupit bývalou nádražní budovu ležící sice na našem katastru, ale na okraji Vidnavy, chtěli bychom tam vybudovat zdravotní středisko. O náklady bychom se zase podělili,“ řekla Kočí.

Přímo na Vidnavsku je dnes bez zubaře rozsáhlá oblast, kde žije téměř pět tisíc lidí.

„Jsme připraveni zajistit stomatologovi také bydlení, protože bez toho už dnes v takové oblasti lékaře zkrátka neseženete,“ doplnil starosta Vidnavy Rostislav Kačora.

Podle hejtmanství v současné chvíli další obce na severu kraje o pomoc se sháněním zubaře nežádají.

„Do budoucna ale může vzniknout problém se zajištěním stomatologické péče v této oblasti vzhledem k vyššímu průměrnému věku zubních lékařů,“ upozornila mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.