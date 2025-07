Soud potvrdil výrobcům pervitinu vězení, hlavě gangu ale zrušil vysokou pokutu

Nejdelší dobu – 13 let – má za mřížemi strávit Norbert Boguslav Wybraniec. Vrchní soud však muži z Polska, který celou dobu vinu odmítal, na základě jeho odvolání zrušil uložený peněžitý trest ve výši tři miliony korun.

Podle obžaloby Wybraniec zajišťoval hlavní dodávku látek i léčiv pro výrobu pervitinu. Prvoinstanční krajský soud konstatoval, že šlo o obrovské množství, muž dodal například po dvou kilogramech látek jako jód či červený fosfor, další kilogram pervitinu přivezl k další distribuci, prodával také léky k výrobě pervitinu.

Druhý nejvyšší trest, celkem 12 let, si pravomocně odpyká Libor Havlík ze Zábřehu, jehož krajský soud označil za „nejlepšího vařiče pervitinu na severu Moravy“.

Zdeňku Krňávkovi, který na výrobu půjčoval peníze, doprovázel vozy a zajišťoval logistiku, vrchní soud potvrdil 11 let. Také jemu ovšem na základě jeho odvolání zrušil peněžitý trest, zaplatit měl půl milionu. Jedenáctiletý trest dostal rovněž Jiří Adam, který se podle obžaloby podílel na nákupu léčiv i výrobě drog.

Tři členové gangu odvolání nepodali

Čtveřici mužů dnes přivedla k soudu eskorta a jejich obhájci mimo jiné tvrdili, že drogy si klienti obstarávali pro svou potřebu. Popřeli též účast na organizované skupině. Rozsudek je podle nich plný vad, žádali proto jeho zrušení a vrácení případu ke krajskému soudu.

„Nikdy jsem nebyl u výroby pervitinu, sám se výroby bojím,“ tvrdil například Jiří Adam.

„Můj klient není žádný svatoušek, odsouzen by měl být ale za to, co způsobil,“ uvedl pak obhájce Havlíka.

Podle žalobce Jaroslava Kandráče však obžalovaní dnes většinou opakovali svou původní obhajobu z jednání u krajského soudu. Ten původně odsoudil sedm lidí, zbývající tři ale odvolání nepodali.

Jde o Adamova syna Michala, který dostal deset let a jako jediného jej policie při zátahu nedopadla. Vyhlásila po něm celostátní pátrání, dopaden byl o měsíc později na Orlickoústecku.

Lukáše Strouhala, který podle rozsudku drogu vyráběl, potrestal soud jako spolupracujícího pěti lety vězení a poslednímu obžalovanému Pavlu Toronimu soud uložil tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let a pokutu 100 tisíc korun. Jako jediný podle verdiktu nebyl členem organizované skupiny.

Měli sedm varen pervitinu

Skupina ze Šumperska byla dopadena v červnu 2022 při akci s názvem Grate a Finis, kterou kriminalisté označili za jeden z největších zásahů na drogové scéně v historii Olomouckého kraje. Na základě prokázaného množství léků a látek určených pro jejich výrobu mohl gang vyrobit přes 20 kilogramů drogy.

Obžalovaným ve věku od 32 do 57 let hrozilo za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy až 18 let vězení. Na výrobě pervitinu a obchodech s chemikáliemi se podle obžaloby podíleli nejméně od podzimu 2020 do června 2022. Drogu nejen vyráběli, ale i distribuovali; působili na území Olomouckého kraje, především na Šumpersku, ale i v Pardubickém kraji a v Polsku.

Na zadržení gangu se před třemi lety podílelo přes 80 policistů včetně zásahových jednotek z Moravskoslezského a Královéhradeckého kraje. Při 27 domovních prohlídkách bylo zajištěno sedm varen, jeden kilogram vyrobeného pervitinu a milion korun v hotovosti.

Akce Grate a Finis navazovala na případ z roku 2021, kdy policie odhalila organizovanou skupinu výrobců pervitinu, většina pocházela rovněž ze Šumperska. Aktéry z tohoto případu již soud potrestal tresty od šesti do třinácti let, vězení jeden vyvázl s podmíněným trestem. Většina z nich uzavřela dohodu o vině a trestu.