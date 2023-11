Rarita v Jeseníkách. Buřníček hnízdí v Antarktidě, žije nad oceány, na Moravě uhynul

„Buřníček žlutonohý, oceanites oceanicus, se stal 404. ptačím druhem pozorovaným na území České republiky. Objevil se v Hanušovicích a odtud se dostal do spádové záchranné stanice v Rudě nad Moravou,“ uvedl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Pták uhynul ještě před příjezdem zvířecích záchranářů, nálezkyně ho tak málem hodila do popelnice.

„Díky patří záchranné stanici v Rudě nad Moravou, která poznala, že jde o raritu a ihned zkontaktovala ornitology. Mohl tak být popsán nový druh vyskytující se na našem území,“ doplnil Stýblo.

Na Šumpersko se zatoulal oceánský pták buřníček žlutonohý. Navzdory snaze lidí mu pomoci ale uhynul, zřejmě kvůli vysílení.

Pracovníci stanice tušili výskyt netypického druhu už během telefonátu nálezkyně.

„Když nám paní z Hanušovic volala, podle popisu jsme si nemohli vybavit, o jakého ptáka může jít. Poté, co ho viděl manžel, mi už z auta volal a dal nějaké indicie. Podle popisu jsme pak věděli celkem rychle, že jde o druh, který sem nepatří,“ nastínila Jitka Maixnerová ze záchranné stanice.

„Původně jsme si mysleli, že je to jiný druh, který se už na našem území objevil sedmkrát, po důkladnější prohlídce jsme ale zjistili, že jde o druh, který tady nikdy nebyl. Je to určitě zajímavé, i když v tomto případě vzhledem k jeho úhynu smutné,“ dodala.

Buřníček žlutonohý je malý mořský pták o rozměrech do 19 centimetrů a váze do 40 gramů, jenž hnízdí v antarktické a subantarktické oblasti. Na zimu se poté stahuje do mírnějších podnebných pásem. Mimo hnízdní období tráví veškerý čas na moři.

„Předpokládáme, že zemřel vysílením, protože se tento mořský pták musel dostat přes půl Evropy až do vnitrozemí. Musel zřejmě bojoval s větry, které byly o víkendu. Nelze to říci stoprocentně, ale i podle měření měl hodně pod váhu,“ doplnila Maixnerová.