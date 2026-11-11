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Vražda taxikářky a pokus o zabití dvojice v autě u soudu. Obžaloba chce výjimečný trest

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  7:30
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Jednoho člověka podle obžaloby zavraždil a u dalších dvou se mu to nepovedlo jen díky shodě okolností a jejich štěstí. Olomoucký krajský soud dnes otevře nevídaný případ muže, který svou bezcitností šokoval dokonce i zkušené kriminalisty. Státní zástupce pro něj žádá výjimečný trest a zabezpečovací detenci.

KRIMI

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Devětatřicetiletý Radek Pavlík podle policie v únoru nejprve v Šumperku bodl taxikářku kuchyňským nožem do krku ze zadního sedadla taxíku, který si přivolal s úmyslem se ho zmocnit. Poté ji vyhodil na ulici, žena o několik dní později na následky utrpěných zranění v nemocnici zemřela.

Muž poté s vozem ujel, během dvou hodin ho ale policisté vypátrali v nedalekém Šumvaldu. Na výzvy k zastavení však nereagoval a začal rychlostí až 140 kilometrů v hodině ujíždět směrem na Libinu. Při policejním pronásledování nakonec přejel do protisměru a pokusil se úmyslně srazit s protijedoucím vozem.

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v autě taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.
Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.
Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé.
Auta taxikářů zdobily růžové a reflexně zelené pruhy v barvách reflexních prvků na voze zavražděné kolegyně. (27. února 2026)
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„Jeho pětapadesátiletý řidič pohotově zabránil čelnímu střetu, nicméně obě vozidla se i tak střetla a oba pasažéři – řidič a jeho devětačtyřicetiletá spolujezdkyně – byli zraněni,“ řekl po činu novinářům vedoucí krajského odboru obecné kriminality Jan Lisický. Dvojice vyvázla s pohmožděninami a otřesy mozku.

K obžalobě z vraždy taxikářky proto přibyl ještě pokus o dvojnásobnou vraždu, neboť podle kriminalistů jen duchapřítomná reakce řidiče z protijedoucího auta zabránila fatálnímu následku.

27. února 2026

KRIMI

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Obžalovaný se k činům i svému záměru spáchat s uloupeným autem sebevraždu podle policistů po zadržení přiznal, přičemž kriminalisty zaskočil svým cynickým postojem. Po nehodě mu policisté naměřili promile alkoholu.

V minulosti muž požíval drogy, konzumoval alkohol a žil na okraji sociálního prostředí, přičemž se několikrát neúspěšně pokusil vzít si život. Trestán byl ovšem doposud jen za bagatelní trestnou činnost. Od svého zadržení je ve vazbě.

Případ vyvolal v Šumperku velké emoce, se zavražděnou ženou se loučili taxikáři z celého města i okolí. Na podporu jejích tří dětí poté lidé ve veřejné sbírce vybrali více než milion korun.

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