Devětatřicetiletý Radek Pavlík podle policie v únoru nejprve v Šumperku bodl taxikářku kuchyňským nožem do krku ze zadního sedadla taxíku, který si přivolal s úmyslem se ho zmocnit. Poté ji vyhodil na ulici, žena o několik dní později na následky utrpěných zranění v nemocnici zemřela.
Muž poté s vozem ujel, během dvou hodin ho ale policisté vypátrali v nedalekém Šumvaldu. Na výzvy k zastavení však nereagoval a začal rychlostí až 140 kilometrů v hodině ujíždět směrem na Libinu. Při policejním pronásledování nakonec přejel do protisměru a pokusil se úmyslně srazit s protijedoucím vozem.
„Jeho pětapadesátiletý řidič pohotově zabránil čelnímu střetu, nicméně obě vozidla se i tak střetla a oba pasažéři – řidič a jeho devětačtyřicetiletá spolujezdkyně – byli zraněni,“ řekl po činu novinářům vedoucí krajského odboru obecné kriminality Jan Lisický. Dvojice vyvázla s pohmožděninami a otřesy mozku.
K obžalobě z vraždy taxikářky proto přibyl ještě pokus o dvojnásobnou vraždu, neboť podle kriminalistů jen duchapřítomná reakce řidiče z protijedoucího auta zabránila fatálnímu následku.
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27. února 2026
Obžalovaný se k činům i svému záměru spáchat s uloupeným autem sebevraždu podle policistů po zadržení přiznal, přičemž kriminalisty zaskočil svým cynickým postojem. Po nehodě mu policisté naměřili promile alkoholu.
V minulosti muž požíval drogy, konzumoval alkohol a žil na okraji sociálního prostředí, přičemž se několikrát neúspěšně pokusil vzít si život. Trestán byl ovšem doposud jen za bagatelní trestnou činnost. Od svého zadržení je ve vazbě.
Případ vyvolal v Šumperku velké emoce, se zavražděnou ženou se loučili taxikáři z celého města i okolí. Na podporu jejích tří dětí poté lidé ve veřejné sbírce vybrali více než milion korun.