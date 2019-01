Kdysi vyvíjel první stolní počítač, místo důchodu bude k technice vést děti

Středisko, které bude sídlit v objektu Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET), nemá široko daleko obdoby, nejbližší mimoškolní kroužek se zaměřením na robotiku je až v Olomouci.

„Chceme tady kroužky robotiky, elektroniky, programování na 3D tiskárnách, ale také jakousi bastlírnu, kde si mohou děti kutit a vyrábět různé věci. Součástí centra budou kanceláře, které mohou využít mladí lidé zakládající startupy pro jednání s investory,“ představil centrum jeho vedoucí Tomáš Smutný.

Podle něj se budou ve středisku potkávat děti a jejich rodiče s podnikateli, kteří mohou technicky zdatné jedince motivovat.

„Technicky nadané děti se potřebují naučit pracovat se svým talentem. Je potřeba je správně směrovat – a k tomu mohou dopomoci schůzky se zástupci technologicky vyspělých firem z této oblasti. Je potřeba dát jim ty správné podněty. A jedním z nich je i možnost, aby si děti mohly stejně jako my kdysi něco vyrobit. Praktické zkušenosti na internetu nezískají,“ míní Smutný.

V šumperském centru budou zájemci pracovat se stavebnicemi Fischer technik, ze kterých se dají skládat roboti, či se stavebnicí Edison robot.

„Děti se s těmito stavebnicemi učí kreativitě, naučí se programovat intuitivním způsobem i vnímat logiku robotů a programování. To jsou velmi cenné poznatky pro jejich technickou budoucnost,“ přibližuje Smutný.

Vyvíjel jeden z prvních počítačů, zkušenosti teď předá dál

Jako šéf centra může budoucím technikům předávat zkušenosti, sám totiž dobře ví, že i se skromnými prostředky se dá dosáhnout hodně vysoko. S bratrem stál u zrodu jednoho z prvních osobních počítačů ve východním bloku. I když je mu nyní už 72 let a mohl by si užívat důchodu, chytil příležitost a pustil se do nového projektu.

„Hledal jsem na důchodový věk místo, kde bych mohl bydlet a uplatnit znalosti, které jsem v životě nasbíral. Jediná možnost je předat to mladé generaci. Proto jsem tuto výzvu přijal,“ svěřuje se Smutný.

„S bratrem Eduardem jsme od dětství tíhli k elektronice a pořád něco kutili. Obor jsme taky vystudovali. On šel pracovat do výzkumu v Tesle, já na vojnu k raketovému vojsku. Dostali jsme se tak ke špičkové technice,“ vzpomíná na dobu, kdy spolu často snili o počítači, obdobě Sinclairu ZX81, což byl počítač vyvinutý začátkem 80. let ve Velké Británii.

Bratr měl však k dispozici jen součástky z NDR, Sovětského svazu a Československa. Přesto dal dohromady počítač.

„A já ho naprogramoval. Potom dal bratr dohromady ještě počítač pro svého postiženého syna Ondru, i ten jsem programoval,“ říká Smutný, který věří, že i v dnešní přetechnizované době má dětem v šumperských kroužcích co nabídnout.