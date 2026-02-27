Auto z USA, nebo zbraň? Šumperští taxikáři po vraždě kolegyně řeší vlastní bezpečí

O vraždě i dění po ní se pro iDNES.cz rozhovořil taxikář, který si nepřál uvést své jméno, jeho totožnost však redakce zná. Ačkoliv pevně věří, že incident z minulého úterý byl jen nešťastná náhoda, on, brigádníci i jeho manželka, která rovněž v taxíku jezdí, začali být obezřetní.
„Běžně se nám stává, že si nás zastaví bezdomovec a chce zavézt do Armády spásy. Pak vystoupí a nezaplatí. Takové už odmítáme,“ popisuje šéf šumperské taxislužby.
Na rozdíl od Prahy, kde si taxikáři vozidla podpalují a jdou proti sobě na ostří nože, my tady takové vtahy nemáme. Naopak si pomáháme.