Student vymyslel online tržiště pro zahrádkáře. Obchoduje se napřímo a bez provizí

Co vás vedlo k tomu, že jste se pustil do vymýšlení služby?
Mám rád kvalitní, čerstvé potraviny a narazil jsem na to, že sehnat kontakt na místního farmáře je zbytečně složité, až pomalu nereálné. Všechno začalo jako školní projekt, který jsme ale dotáhli do konce. PřesPlot jsme spustili 20. května. Úplně nejdřív jsem přemýšlel, jak třeba v létě sehnat pořádné, kvalitní maso jinak než z obchodu, ideálně přímo od nějakého řezníka. Potom nám ale učitel poradil, proč to zrovna neudělat na celý sortiment domácích produktů, protože třeba se zeleninou je to při příležitostném prodeji i jednodušší z hlediska legislativy.
Chceme, aby si platformu mohl vyzkoušet opravdu každý zahrádkář, i když prodává jen přebytky třikrát do roka.