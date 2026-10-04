Muž seniorského věku cestoval sám ve vozidle Škoda Fabia. Řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem.
Ve vlaku jelo padesát lidí, z těch nebyl nikdo zraněn, sdělila mluvčí policie Marie Šafářová.
Doprava na trati kvůli nehodě tři hodiny stála, obnovena byla kolem 17:00. Škoda byla vyčíslena na 31 tisíc Kč, doplnila mluvčí. Další okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření.
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