Zachránili muže, který zkolaboval, nyní za to dvojice šumperských strážníků Petr Švestka a Alena Pecháčková převzali ocenění za záchranu lidského života a titul Strážník roku 2025 od Svazu obecních a městských policií.

Oceněná dvojice šumperských strážníků Petr Švestka a Alena Pecháčková | foto: Rostislav Hányš, MF DNES

„Příběhů s dobrým koncem má naše městská policie na kontě víc. Je to tím, že často bývají na místě ještě dřív než záchranka. Nejen tento čin je důkazem, že kvalitní výcvik, nasazení a lidskost přinášejí konkrétní výsledky i v podobě záchrany života,“ vyzdvihl starosta Šumperku Miroslav Adámek (ANO).

Hlídka vyjížděla 2. března odpoledne na náměstí Jana Zajíce, kde ležel bez známek života starší muž. „Zjistili jsme, že došlo k zástavě a okamžitě zahájili masáž srdce. Zkusili jsme i defibrilátor, ale ten ukázal, že výboj by byl neúčinný, takže se nedal použít,“ popsal Švestka.

Dvojice poté pokračovala v resuscitaci až do příjezdu záchranky. „Poté, co přijela lékařka, se muže podařilo oživit a do sanitky se dostal už s obnovenými životními funkcemi,“ vylíčil Švestka.

Jeho kolegyně vyzdvihla kvalitní zdravotnické školení, jež všichni strážníci absolvují. „Každý krok je pak pro nás naprosto samozřejmý,“ podotkla.

Česká policistka zachránila v Alpách horolezce. Jeden spadl do průrvy, další uvázl v ledu

Oba nynější ocenění potěšilo. „Zachránit lidský život je samo o sobě největší odměna, ale z ocenění mám samozřejmě velkou radost,“ sdělil Švestka, který pracuje u městské policie už třicet let.

Šéf strážníků Martin Pelnář uvedl, že v týmu strážníků je i špičkově vyškolená zdravotní sestra, která zajišťuje právě zmíněné školení.

„Na počátku byla vize, aby naši strážníci byli vycvičeni pro jakoukoli situaci. Získali jsme nadstandardní vybavení a všichni strážníci jsou pravidelně školeni v záchraně života. Časový faktor je v takových případech rozhodující. Proto je třeba neváhat a okamžitě reagovat. Jsem rád, že umíme poskytnout erudovanou pomoc,“ shrnul Pelnář.

1. září 2021,  aktualizováno  11. 12. 17:05

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
