Výrazné vítězství nám jednání spíš ztížilo, říká nový starosta Šumperka

Čekal jste, že jednání o koalici budou tak obtížná?

Zpočátku jsem si to neuvědomoval, euforie z vítězství byla opravdu velká. Problémy naznačila až jedna ze stran, s níž jsme jednali. Její zástupce řekl: „My s vámi do koalice nepůjdeme, máte příliš velkou sílu“. Až poté jsem si uvědomil, že pro případné partnery nemusí být naše výrazné vítězství komfortní, a tím to pro nás znamená obtížnější pozici.

Část stran se proti ANO vymezila, matematicky tak nezbývalo moc možností. Byla pro vás možným partnerem třeba i SPD?

Jednali jsme se všemi, takže ve hře byla i SPD. Ale věděli jsme, že pokud bychom se s ní spojili, tak by s námi nešel nikdo jiný, koalice by byla velmi křehká a naše moc příliš velká, což by nebylo dobré. Proto byli lepší volbou Šumperáci a ODS, byť jsme takto silnější pouze o jeden hlas.

Šumperáci mají jen čtyři mandáty, ale získali dva místostarosty. Není to moc velký ústupek?

Politika je o vyjednávání. Když jsem podmínky Šumperáků představil našim členům, tak se jim příliš nelíbily, měli je za přemrštěné. I vzhledem k našemu výraznému vítězství. Jenže právě takový úspěch s sebou zřejmě nese větší ústupky v rozdělování pozic. Šumperáci měli na posty místostarostů velmi kvalitní nominanty, takže v tom byla situace jasnější. Přibrali jsme i jednoho zastupitele za ODS. Výsledek byl, že budeme mít starostu a většinu v radě a Šumperáci dva místostarosty.

Místostarosta a lídr Šumperáků Karel Hošek se ale dostal do zastupitelstva až poté, co odstoupil v jeho prospěch Ondřej Polák. Není špatně, když je ve vedení města člověk, který vlastně ani nebyl zvolen?

Pan Hošek byl nominantem od počátku jako jejich lídr. Volby ale rozdaly karty jinak. Ze strany Šumperáků bylo odstoupení jednoho ze zastupitelů logickým krokem, byť to může vypadat všelijak. Voličům se to nemusí líbit, nelíbí se to opozici, ale já to respektuji. Rozhodně to nebyla taková překážka, aby to bránilo spolupráci. Připomínku jsem sice měl, na druhou stranu být v této pozici, udělali bychom to asi taky.

Na šumperské radnici byli dosud tři uvolnění politici – starosta a dva místostarostové. Teď přibyla uvolněná radní z vaší strany. Bylo to nutné, nebo šlo jen o vyvážení moci?

Při jednáních padalo, že oblast energetiky, IT a chytrého města bude velmi důležitá a zaslouží si řešit intenzivně. Ten člověk bude i pro lidi, kteří se dostávají do problémů. Jeho úkolem je získat co nejvíc informací, vyhodnocovat, analyzovat. Město má velké množství budov a je potřeba to řešit systémově. Takže člověk v té pozici bude mít spoustu práce.

Kritici říkají, že dřív si všechny oblasti rozdělili starosta a místostarostové.

Vnímal jsem ty výtky. Ale oblasti energetiky, IT nebo Smart City se systémově neřešily. Vybrali jsme kvalitního člověka s velkými zkušenostmi.

Vraťme se k vám. Až letos jste se přestěhoval do Šumperka z nedalekých Vikýřovic. Nebylo to účelové jen kvůli kandidatuře?

Tyto úvahy jsou naprosto liché, ale bylo to využíváno proti mně v politickém boji. Je pravda, že jsem se přistěhoval, ale k rodičům, kteří potřebují pomoc. Připravuji velkou rekonstrukci domu, takže to není o účelovosti, ale snaze se tu usadit natrvalo. Navíc já se v Šumperku narodil, vyrůstal tu, hrál házenou a celý život ve městě pracuji. Velmi dobře ho znám, o účelovosti nemůže být řeč.

Jste ředitelem městské společnosti sociálních služeb Pontis. Jak to bude s jejím vedením?

Z pozice ředitele odejdu ke konci roku, protože teď se podávají projekty. Pokud by se měnil statutární zástupce nyní, mohlo by to ty projekty ohrozit – a Pontis z nich žije.

Především jste ale ještě také senátorem. Necháte si obě funkce?

Myslím, že je lze skloubit. Agendy se často překrývají a propojují, do Senátu se dají přenášet myšlenky, otvírá to spoustu dveří. Navíc zhruba dvacet senátoru je zároveň starosty a říkají, že skloubit se ta práce dá.

Co považujete za stěžejní investici města?

Rekonstrukci kulturního domu, jejíž přípravu zahájili naši předchůdci. Jsou tam nějaké nesrovnalosti, neshody. Bude dost času to vyřešit.

Je dražší a levnější varianta. Bývalé vedení chtělo tu první.

Názorově zůstáváme v linii rozjeté našimi předchůdci a doporučené odbornou komisí. Kdybych v ní seděl já, rozhodnu se též pro tuto variantu. Bereme to tak, že město velikosti a významu Šumperka si zaslouží reprezentativní kulturní stánek a snaha ušetřit za každou cenu není na místě i přesto, že peněz bude málo.

Znamená to, že město výrazně omezí investice?

To bude nezbytné.

Co vidíte kromě kulturního domu jako další důležité věci?

Čeká nás revitalizace sadů 1. máje, lze se bavit i o příjezdech do města, jak je zpříjemnit. V zahraničí na to hodně dbají. Víc se chceme zaměřit na čistotu, byť to je i otázka peněz, a též na vztahy s veřejností. Chceme lidi víc vtáhnout do života města, od dětí po seniory. Přeji si, aby mottem všech bylo „veřejný prostor je náš“, a tak se k němu i chovali.

V Šumperku se dlouho nestavěly městské byty, teď to bylo jedním z hlavních témat voleb.

Naši předchůdci zahájili práce na některých projektech, nejžhavější je stavba bytů v bývalém areálu Hedvy. Je tady též lokalita Bratrušovská. Věřím, že se výstavbu podaří nastartovat co nejdřív.