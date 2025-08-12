Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré pouliční lampy, mnohde navíc trčí téměř uprostřed cesty.

„A přejmenování Šumperka na Kocourkov je v plánu kdy, prosím?“ „Tady jde vidět, že Šumperk je životní styl.“ „Kde udělali soudruzi chybu?“

Komentáře v podobném duchu v uplynulých dnech zaplnily facebookový profil města Šumperk poté, co se na něm objevila fotografie staré lampy stojící téměř uprostřed jednoho z nově vydlážděných chodníků na sídlišti Sever.

Na revitalizovaném šumperském sídlišti Sever se v těchto dnech naskýtá pohled na staré lampy ponechané v nových chodnících. Někde i uprostřed nich.
Situace, kdy například mezi novými betonovými obrubníky zůstávají staré lampy veřejného osvětlení, zatímco o kus dál leží připravené nové, vyvolává diskuse i přímo na sídlišti.

„Ta koordinace mě opravdu fascinuje. Nejdřív se položí chodník, pak se sundají lampy a nakonec se to bude složitě opravovat. Opravdu blázinec. Jako kdyby neměli dost lidí, tak to flikují, jak se dá,“ řekl reportérovi iDNES.cz jeden místních, který se nepřál uvést jméno.

Jinak to nešlo, aby tam nebyla tma, hájí se město

Podle zástupců města ovšem nejde chybu, ale děje se tak záměrně. „V dané lokalitě dojde ke kompletní výměně veřejného osvětlení, nové sloupy budou umístěny mimo nové chodníky. Instalace je naplánována na druhou polovina srpna a bude hotová do konce měsíce,“ uvedla mluvčí radnice Jana Kaněvová.

„Do té doby by však v daném úseku večer a v noci panovala úplná tma, což by nebylo bezpečné. Proto byly původní lampy ponechány dočasně na místě, aby zajišťovaly osvětlení. Po zprovoznění nových lamp budou staré odstraněny a chodník dokončen (dodlážděn). Děkujeme za pochopení a trpělivost. Vaše bezpečí je pro nás prioritou,“ dodala.

Část diskutujících nicméně nepřesvědčila. „Trapnější výmluvu bych nenašel ani na střední, když jsem zaspal,“ reagoval jeden z nich. „Co je to za nesmysl. Jako stavař musím říct že první se mají dělat inženýrské sítě a teprve potom chodníky,“ přidal se další.

Jiní vzali situaci s humorem. „A proč lampy dávat pryč? Aspoň se někteří jedinci odnaučí při chůzi čumět do telefonu,“ zavtipkoval diskutér a vysloužil si souhlasné smajlíky s palcem nahoru.

Podobně absurdní situace byla v regionu k vidění třeba i před třemi lety v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Uprostřed zcela nové ulice k parcelám stál sloup elektrického vedení. Podle města byl důvodem souběh dvou problémů – přeložka elektrického vedení nabrala obří zpoždění a se stavbou silnice už se naopak nemohlo čekat.

