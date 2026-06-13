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Šumperk umístil na městskou hrobku QR kód. Má zvýšit důstojnost zemřelých bez blízkých

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  7:59
Návštěvníci šumperského hřbitova si nyní mohou na městské hrobce nově zobrazit seznam jmen pochovaných lidí prostřednictvím QR kódu. Ten je umístěn přímo na hrobce a po načtení mobilním telefonem nabídne základní informace o lidech, kteří zde byli uloženi v rámci takzvaných sociálních pohřbů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: archiv Národního památkového ústavu

„Po načtení QR kódu vyběhne jméno, příjmení, datum narození a úmrtí,“ řekla iDNES.cz mluvčí Šumperku Jana Kaněvová. „I díky novému QR kódu mohou nyní návštěvníci snadněji nahlédnout do historie tohoto místa a připomenout si osudy lidí, kteří byli součástí života ve městě,“ podotkla.

Město Šumperk chce krokem pietní místo více přiblížit veřejnosti a zároveň důstojně uchovat památku na občany, kteří zemřeli bez rodinného zázemí nebo bez blízkých, kteří by zajistili jejich poslední rozloučení.

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Statistiku sociálních pohřbů si Šumperk vede od roku 2014. „Nejvíce těchto pohřbů bylo zaznamenáno v roce 2021, kdy město vypravilo celkem 30 pohřbů. Naopak nejméně jich bylo v roce 2017, pouze čtyři,“ sdělila Kaněvová.

Sociálních pohřbů přibývá

Postupně ovšem počet sociálních pohřbů ve městě roste. V roce 2024 město zajistilo 15 sociálních pohřbů, v roce 2025 jejich počet vzrostl na 25. Jen v letošním roce bylo zatím vypraveno dalších sedm sociálních pohřbů, město je vypravuje na své náklady.

Šumperk dokonce musel navýšit i finanční limit na tuto službu, rozdíl oproti roku 2024 činil přibližně 204.tisíc korun. Výrazné zvýšení zaznamenala loni také další města v Olomouckém kraji. Například v Přerově se počet sociálních pohřbů zvýšil již předloni, kdy jich bylo 15, o 11 více než předchozí rok.

Češi našli fígl, jak šetřit na mrtvých. Zneužívají sociální pohřby, platí to obec

Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území člověk zemřel, v případě, že neměl blízké. Jde o úspornou formu s nízkými náklady, obvykle jde o zpopelnění bez smutečního obřadu a bez zveřejnění oznámení na smuteční vývěsce. Náklady takového pohřbu se pohybují kolem 10 tisíc až 15 tisíc korun.

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