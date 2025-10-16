V Šumperku si lidé nově mohou půjčit radniční elektromobil, za stovku na hodinu

Rostislav Hányš
  13:12
Na radnici nemusí lidé vyřizovat jenom neoblíbenou úřednickou byrokracii. V Šumperku si nyní mohou půjčit nový elektromobil v době, kdy ho nebudou potřebovat úředníci. Město totiž v testovacím provozu spustilo službu sdíleného auta.

Nový elektromobil, který nabízí šternberská radnice k půjčení lidem. | foto: sumperk.cz

„Je to pilotní projekt, vůz z automobilky Volkswagen, typ ID 5, máme pronajatý od externí společnosti. Bude sloužit pro potřeby úřadu a v neaktivních časech, tedy v době, kdy bude takzvaně volný, si jej může půjčit veřejnost,“ nastiňuje Valerie Hrubá (ANO a nezávislí), šumperská uvolněná radní pro energetiku a Smart City.

Podle ní služba město nijak nezatíží. „Vše bude probíhat prostřednictvím aplikace. Navíc sdílení auta pomůže uhradit část nákladů na jeho provoz,“ přibližuje.

Zájemci zaplatí za hodinu 100 korun, za nabití už nic navíc. U radnice byla instalována stanice, kde se bude auto pravidelně dobíjet. Pilotní projekt potrvá dvanáct měsíců.

„Službu vyhodnotíme a uvidíme, zda park sdílených aut rozšíříme,“ říká Hrubá.

Do Olomouce se vrací sdílená kola, opozice kritizuje vyjednané podmínky

Místní jsou v hodnocení tohoto kroku rozděleni. „Myslím, že takové věci jako sdílení nebo půjčování aut patří přímo lidem nebo půjčovnám a město by se do toho nemělo plést. Připadne mi to naprosto zbytečné,“ reagoval na dotaz iDNES.cz například zhruba padesátiletý muž, který nechtěl uvést své jméno.

Naopak další oslovená službu vítá. „Já si auto kupovat nebudu a podobnou sdílenou službu ve městě nemáme, takže to budu využívat,“ prohlásila mladá žena, jež se představila jako Aneta.

Průkopníkem služby bylo Město Touškov

Šumperská radnice se podle radní Hrubé inspirovala v Městě Touškově na Plzeňsku, které jako vůbec první v Česku začalo tuto službu už před víc než rokem nabízet.

„Za rok už můžeme hodnotit a funguje to nad očekávání,“ pochvaluje si tamní starostka Kateřina Duchková (nez.).

Obec půjčuje lidem dvě elektroauta. „Řešili jsme tak obnovu vozového parku. Jedno nové auto je běžný osobní vůz Hyundai, druhé pick-up Citroen Berlingo používaný lidmi především na nákupy v Plzni,“ přibližuje Duchková.

Lidé se podle ní naučili aplikaci, v níž si mohou vůz zarezervovat, rychle používat. „Je jednoduchá a intuitivní. Je v ní profil pracovní a veřejný, lidé si přes ni auto půjčí. Za rok máme u obou vozů celkem přes 300 výpůjček a průměrná doba zapůjčení činí dvě hodiny,“ popisuje starostka.

Výhodou je oproti půjčovnám placení od hodiny

Obavy, že se lidé budou k městským elektroautům chovat nešetrně, se nepotvrdily. „Za celý rok nebyl jediný problém,“ vyzdvihuje Duchková.

Zaváděcí cena byla 100 korun za hodinu, nyní lidé platí 120 korun. Podobně jako v Šumperku si mohou zapůjčit auto i na půlhodiny. Pokud elektrické vozy zrovna nejezdí, jsou pořád na nabíječce před radnicí. Podle starostky je už po republice deset radnic, které službu nabízejí, a o zkušenosti Města Touškova se zajímají i další.

Šetřete za elektřinu s námi, vybízí přerovský magistrát ke komunitní energetice

Města, která nabízejí sdílená auta, vidí výhodu v možnosti je pronajmout na kratší časový úsek. V autopůjčovnách se dají půjčit nejrůznější vozy, cena je však účtována za celý den.

Jako průměrný pronájem uvádí web Levné cestování u menších vozů jako Škoda Fabia 600 až 1 000 korun, vozy střední třídy jako Škoda Octavia se dají půjčit od 1 200 do 2 000 korun, SUV jako Škoda Karoq nebo Hyundai Tucson pak přijdou od 1 500 do 2 500 a u dodávek je uváděna stejná cena.

Svaz měst a obcí České republiky vidí službu sdílených aut na radnicích jako prospěšnou. „Když může ve městech fungovat služba sdílených kol, tak věřím, že podobně může fungovat i sdílení městských aut. Budou tím lépe využita,“ konstatuje místopředseda svazu Pavel Drahovzal.

15. října 2025

Weber: Druhá liga je nejlepší v historii! V první se můžou kluby z Brna uhnízdit

Ve fotbalové lize si odkroutil deset sezon a 205 zápasů jako hlavní trenér, teď Jozef Weber povznáší Prostějov v soutěži o patro nižší. A nos nad tím neohrnuje, naopak. „Souhlasím s názory, že je...

14. října 2025  9:54

Chybí peníze, trenéři i mládež. Sport na venkově je v ohrožení, včetně fotbalu

Téměř 45 milionů korun vyčlenil letos Olomoucký kraj na dotace určené pro podporu sportu. Přesto se řada spolků a oddílů hlavně na vesnicích potýká s nedostatkem financí. Pomáhat se jim sice snaží i...

14. října 2025  4:52

