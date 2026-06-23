„Byli jsme informováni oznamovatelem, že na jedné čerpací stanici v Šumperku stojí vozidlo, které bylo označeno na obou dveřích písmeny Z. Vzadu na korbě mělo připevněnou tabulku s nápisem Moskva,“ shrnul pro iDNES.cz ředitel městské policie Šumperk Martin Pelnář.
Podle oznamovatele se auto pohybovalo ve městě již delší dobu. „Vyrazili jsme na místo, a protože se jednalo o podezření z trestného činu, předali jsme případ Policii ČR. Na základě výzvy PČR jsme na auto přiložili technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,“ poznamenal Pelnář s tím, že šlo o podezření z trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.
Auto se nacházelo na čerpací stanici MOL v ulici Vítězná. Jeho řidiči teď hrozí až tři roky za mřížemi.
„Uvedenou věcí se aktuálně zabýváme, byly zahájeny úkony trestního řízení. S prověřovanou osobou provedli policisté potřebné procesní úkony, případ je nadále ve fázi prověřování,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová pro portál Novinky.cz, který na případ upozornil.
„Jedná se o muže ve středních letech,“ sdělila Zajícová stroze k podezřelému a dodala, že s ohledem na probíhající trestní řízení nebudou policisté bližší informace k případu zveřejňovat.