VIDEO: Auto projelo přejezd na červenou, přímo před hlídkou pak ještě i druhé

Zveřejněné záběry ukazují například situaci, kdy je policejní hlídka při kontrole svědkem toho, jak osobní auto přejede přes přejezd navzdory spuštěné varovné signalizaci. Vyráží tedy za hříšníkem, ovšem za okamžik přímo před policejním vozem projede přes přejezd ještě další auto.

Červená světla přitom v tu chvíli blikají již nejméně deset sekund a mimo jiné tak na přejezdu vybaveném závorami nezodpovědný řidič riskuje, že mu zmíněný bezpečnostní prvek zatarasí cestu.

„Byl jsem za tu spoustu let opakovaně svědkem podobné situace a nepochopím, kde se to v těch lidech bere. Ten další, co jede, se prostě spolehne, že má pořád dost času a vlak ještě nejede,“ komentoval záběry dopravní expert a krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„U těchto situací je na místě přísný postih. Jde o vědomé porušování pravidel, ti lidé dobře ví, že mají zastavit,“ dodal.

Pravidla porušil i cyklista nebo chodec

Tresty za tento přestupek se nedávno změnily. Byla zvýšena pokuta, která se při řešení na místě může pohybovat v rozmezí od 4 500 do 5 500 korun, ve správním řízení pak dokonce od 7 do 25 tisíc.

Na druhou stranu řidič dostane šest trestných bodů oproti dřívějším sedmi a také za tento přestupek nenásleduje automaticky zákaz řízení, nedosáhl-li řidič ještě hranice dvanácti bodů.

Na stejném místě policisté zachytili třeba také cyklistu a chodce, kteří na přejezd zamířili ihned poté, co se začaly zvedat závory po projetí vlaku, a nepočkali, až varovná signalizace přestane blikat. Jedná se přitom o vícekolejný přejezd, kde nelze vyloučit situaci, že přes něj vzápětí může jet další vlak.

Na posledním zveřejněném záběru je pak zachycena situace z městských křižovatek. Na semaforu naskočí oranžová, řidič blížícího se vozu chce ale za každou cenu stihnout projet. Děje se tak ovšem ve chvíli, kdy už svítí červená. Sankce jsou v tomto případě stejné jako u průjezdu na červenou přes přejezd.