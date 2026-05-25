Žena pobodala přítele, pak se snažila zmást policii falešnými stopami

Autor:
  13:33aktualizováno  14:10
Na falešnou stopu se podle policie pokusila svést vyšetřovatele žena ze Šumperska, která je nyní obviněna z pokusu o vraždu. Kriminalistům tvrdila, že na jejího přítele zaútočil cizí muž, ve skutečnosti ho ale pobodala ona.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na šumperské vlakové nádraží vyjeli policisté a záchranná služba v sobotu v deset večer na základě oznámení o napadení osmatřicetiletého muže.

„Mimo zraněného se zde nacházela i třicetiletá oznamovatelka, která přivolala zdravotnickou pomoc. Žena uvedla, že na napadeného zaútočil jiný muž poté, co k němu přišel a chtěl peníze. Když je nedostal, měl poškozeného bodnout nožem a odejít,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Pacient utrpěl bodné poranění na zádech, byl ošetřen a poté při vědomí a ve stabilizovaném stavu převezen na chirurgickou ambulanci šumperské nemocnice,“ doplnila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Policisté ihned zahájili pátrání po údajném nebezpečném útočníkovi a přivolali šumperské kriminalisty, ti však brzy rozpoznali, že svědkyně nemluvila pravdu. Spojili se proto s krajskými kriminalisty, kteří si případ převzali. Společně pak důsledným vyšetřováním zjistili, že se vše odehrálo úplně jinak a jinde.

Mladík na ulici nadával přítelkyni, pak bodl kolemjdoucího, který jej uklidňoval

„K napadení došlo v bytě v Zábřehu a útočníkem nebyl neznámý muž, jak tvrdila oznamovatelka, ale právě ona. Za dvě a půl hodiny od oznámení se tak kriminalistům podařilo napadení muže objasnit a pachatelku zadržet. Přesný motiv činu není znám,“ shrnul Hejtman.

Jak přesně se dvojice včetně pobodaného muže na nádraží v Šumperku přepravila – tedy zda sem například dojela vlakem – nechtěla policie specifikovat. Žena bude na soud čekat ve vazbě, za pokus o vraždu jí hrozí deset až osmnáct let vězení.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
