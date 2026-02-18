Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

  9:01aktualizováno  9:57
Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

„Ano, došlo k tomu. Stalo se to, je v umělém spánku, víc o tom nevíme,“ potvrdil taxikář ze zmíněné taxislužby, kterou redakce zná, ale rozhodla se ji blíže neidentifikovat.

Podle informací iDNES.cz útočník ženu bodl do krku.

„Olomoučtí krajští kriminalisté se od včerejšího dne zabývají případem nalezené, vážně zraněné ženy na Lidické ulici v Šumperku. V této souvislosti zadrželi muže, se kterým provádí úkony trestního řízení,“ uvedli ve středu policisté na síti X.

Podrobnosti k případu policisté sdělí ve čtvrtek 19. února ve 13 hodin na brífinku v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

„Incident šetří Policie České republiky, nemáme ani přesné informace. Víme, že paní taxikářka je ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je nám té situace líto,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí Šumperka Jana Kaněvová.

Problémový sever. Násilných zločinů je v pohraničí více, důvodem je i těžší život

Šéf šumperské městské policie Martin Pelnář připouští, že na podobné incidenty lze jen těžko reagovat. „A to protože jde o věci, které vzniknou tak spontánně v lokalitě, která nikdy nebyla problémová. Těžko se tyto případy nějakým způsobem predikují a těžko se dělají preventivní opatření, když ještě neznáme motivace pachatele,“ řekl Pelnář.

„Šumperk má 25 kilometrů čtverečních, my máme 31 lidí, takže i když posílíme hlídky třeba na jeden týden, tak nám to vůbec nic nevyřeší. Hodně spoléháme na kamerový systém, ale ten samozřejmě nevyřeší vše,“ dodal šéf šumperských strážníků.

Případ napadení taxikáře se stal v Šumperku i na podzim roku 2024. Tehdy třiadvacetiletý muž začal řidiči fyzicky vyhrožovat a uhodil jej pěstí. Řidič se nakonec ubránil tím, že po útočníkovi vystřelil z plynové pistole.

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

