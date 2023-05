V domě ze 30. let obnovuje hotel, podnikatel přitom původně plánoval byty

Jak jste se ke Grandu vůbec dostal?

Naše firma spravuje aktiva z předchozího podnikání v oblasti polovodičového průmyslu a technologií, která jsme se rozhodli s kolegou diverzifikovat do nemovitostí. Hledali jsme zajímavou investici a původní plán byl prosadit rezidenční projekt v Liberci, kde žiji. Nicméně nakonec zvítězila krásná a unikátní budova v mém rodném městě, protože shodou okolností jsem se dostal k informaci, že je na prodej bývalý hotel Grand. Požádal jsem architekty, které znám z Liberce, jestli by se na ten objekt nejeli podívat. Moje původní myšlenka byla, že by tam mohly být pěkné byty. Názor architektů byl ale naprosto odlišný.

Od začátku se snažíme navazovat na původní vzhled budovy, rozvíjet nosné atributy designu. Například zaoblené průčelí. Ondřej Veselovský podnikatel