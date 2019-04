Opozice si utrhla ostudu kritikou správy lesů, použila neověřená data

Vše začalo ve chvíli, kdy zastupitelé Jiří Vozda a Jiří Berka z hnutí Pro-Region předložili materiál, který vykresloval hospodaření Podniků města Šumperka (PMŠ) v městských lesích jako jednu velkou katastrofu.

Dokument tvrdě kritizoval nejen městskou společnost, která má lesy na starosti, ale také lesního správce a Lesní statek Třemešek, jenž zajišťuje pěstební a těžební činnost i ochranu lesa.

„Jak PMŠ, tak Lesní statek Třemešek nedostály svým povinnostem na úseku ochrany lesa. Neinformovaly město jako vlastníka o hrozícím nebezpečí újmy na majetku lesa, nepřijaly žádné podstatné rozhodnutí směřující k ochraně lesních porostů k ochraně lesa před hrozící újmou,“ píše se v materiálu, který hovoří o údajné potenciální újmě pro město až ve výši 94 milionů.

Potíže opozičních politiků nastaly ve chvíli, kdy měli svá tvrzení obhajovat. Starosta Tomáš Spurný z KDU-ČSL totiž všechna obvinění z dokumentu odmítl jako nesmyslná s tím, že veškeré informace o stavu lesů město dostává.

„Tohle je urážlivý text, který dehonestuje všechny, kteří se o městské lesy starají. Stejně jako každý jiný zastupitel měli i zastupitelé Pro-Regionu prostor získat informace o práci v městských lesích. A zjistili by také, že se dělá maximum pro zvládnutí kůrovcové kalamity a nyní také pro likvidaci polomů po nedávné větrné smršti,“ reagoval na vystoupení opozice starosta.

Viditelně zaskočený byl obviněními také ředitel PMŠ Tomáš Pavlíček, který na dokument reagoval informací, že pro letošní rok jsou navýšené prostředky na ochranu lesa a loni byly všechny dostupné kapacity využité na odstranění následků kůrovcové kalamity a navíc se podle PMŠ už několik let zvyšuje podíl výsadby listnatých stromů na úkor broukem ohrožených smrků.

„Není pravda, že jsme nedostáli svým povinnostem vyplývajícím z lesního plánu a aktuální situace a neinformovali vlastníka,“ dodal také Pavlíček.

Místo argumentů došlo z řad opozice na omluvy

Krátce poté nabraly události nečekaný směr. Kdo totiž čekal, že Vozda s Berkou budou zprávu obhajovat, nedočkal se.

„Já jsem ten text dostal ke schválení a odsouhlasení od kolegyně. Jestli je odněkud opsán, nemám šajn,“ prohlásil Vozda s poněkud překvapivým dovětkem, že „materiál nemá sloužit ke kriminalizaci nebo napadání toho, co se děje v městských lesích“.

„Kolegyní“ měl na mysli předsedkyni hnutí Pro-Region Zdeňku Dvořákovou Kocourkovou, která sice materiál vypracovala, ale osobně jej předložit nepřišla a místo toho odjela na dovolenou.

„Divím se, že v takovém případě předložíte materiál, který je lživý, napadající a ve své podstatě ani nevíte, odkud se vzal a ještě jste se pod něj podepsal. Když o tom nic nevíte, jak se pod něco takového můžete podepsat?“ reagoval radní Michael Kohajda z KDU-ČSL.

„Já se tímto hluboce omlouvám. Aspoň ode mě ten materiál tak hrubě míněn nebyl,“ ukončil poté své vystoupení Vozda.

V podobném duchu odpověděl i Berka. „Přesné autorství mi není známo. Podepsal jsem se pod to, že to předložíme. Měli jsme starost o stav městských lesů,“ řekl a rovněž se všem zúčastněným omluvil.

„Radši jsem si ještě udělal selfie před tím, než půjdu do tepláků“

Příležitost veřejně „vyškolit“ členy konkurenčního hnutí si poté nenechal ujít ani bývalý starosta a nyní zastupitel za Nezávislou volbu Zdeněk Brož: „Příště si pořádně přečtěte, než něco takového, co je vyloženě manipulativní a ubližující, podepíšete.“

Celé jednání bedlivě sledoval také lesní správce a uznávaný odborník Bořivoj Hojgr, který má šumperské lesy na starosti.

„Když se to dostalo na veřejnost, tak jsem z toho nespal. Volali mi kolegové lesníci, co jsem to udělal. Radši jsem si ještě udělal selfie před tím, než půjdu do tepláků,“ glosoval poté celou poněkud tragikomickou etudu.