Zkontrolovat ženu, která se nedávno potácela ve večerních hodinách Šumperkem s kočárkem, vyjeli strážníci na základě oznámení na linku 156.
„Jevila známky silné podnapilosti, byla zima a dítě nebylo dostatečně zakryté. Strážníci na místě zjistili, že je žena pod vlivem alkoholu, orientační dechová zkouška ukázala hodnotu 3,1 promile,“ uvedli zástupci městské policie na Facebooku, kde zveřejnili video z výjezdu.
Strážníci v první řadě řešili především ohrožení nedostatečně oblečeného dítěte mrazivým počasím, proto ho naložili do vyhřáté služební dodávky, kam se následně přesunula i matka. Hlídka po konzultaci situace se zástupcem příslušného oddělení sociálně-právní ochrany dětí nakonec miminko předala přivolané příbuzné ženy.
Stav matky ilustroval třeba fakt, že na žádost o předložení dokladu totožnosti reagovala podáním platební karty. Při řešení situace také během krátké chvíle přešla od pláče ke slovním výpadům vůči strážníkům, poté se pro změnu uklidnila až tak, že došlo na pokus o žertování.
„A pak si můžu dělat co chci? Můžu jít udělat vraždu? A já si dělám p***l!“ reagovala opilá na to, že si dítě jede vyzvednout její příbuzná. Jako příčinu celé situace žena označila rozchod s přítelem. Větší množství alkoholu vypila kvůli rozrušení z konce vztahu, večerní pochod ulicemi zase zdůvodnila tím, že si „jde za starým pro alimenty“.
Strážníci v diskusi na sociální síti sklidili za svůj klidný a lidský přístup, kdy se mimo jiné také snažili ženu pro příště od řešení problémů alkoholem odradit, slova chvály. „Krásná práce, díky i za lidské chování k paní,“ napsala například Jana S.
Agresora s nožem zpacifikoval policista
Mnohem vyhrocenější situace se ovšem podle nyní zveřejněných informací ve městě odehrála v pátek krátce před jedenáctou hodinou v noci. Jen tři dny poté, co byla ve městě pobodána taxikářka a na následky zranění nakonec zemřela, se v Gagarinově ulici objevil agresivní opilý muž s nožem v ruce, který kolemjdoucím vyhrožoval zabitím.
Naštěstí místem mimo jiné procházel i policista v civilu, který měl zrovna volno. Ten ihned zareagoval, muži se řádně identifikoval a vyzval ho, aby svého jednání zanechal. Přestože to však několikrát zopakoval, agresor na to nereagoval.
„Vzhledem k těmto okolnostem použil policista zákonný donucovací prostředek v podobě hrozby namířenou střelnou zbraní a podezřelého následně za pomoci hmatů a chvatů svedl na zem,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Na místo pak na základě telefonátu svědkyně události dorazila vyslaná hlídka, jež si zadrženého jednapadesátiletého muže převzala.
„Policisté ho převezli do nemocnice na ošetření, protože byl při zákroku lehce zraněn v oblasti nosu. Poté pokračovala cesta na služebnu, kde agresor skončil v cele. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,27 promile,“ přiblížila Zajícová.
Po noci strávené za mřížemi a vyřízení všech úředních náležitostí byl muž v odpoledních hodinách propuštěn na svobodu, přičemž mu nyní za trestný čin výtržnictví hrozí v krajním případě až dva roky vězení.
Policistou, jenž muže zadržel, byl shodou okolností Martin Piták, který si před třemi lety s kolegou vysloužil ocenění za policejní čin roku. V říjnu 2022 museli oba tasit zbraně a při snaze zadržet ve Velkých Losinách běsnícího zdrogovaného vraha, který se po ubodání kamaráda vrhl i na ně, došlo dokonce na dva výstřely. Jen o pár dní později navíc zatýkali dalšího vraha.