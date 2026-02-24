Opilá matka bloumala v mrazu s obnaženým miminkem, muž hrozil nožem kolemjdoucím

Autor:
  16:58
Za řešení dvou situací si nyní vysloužili slova uznání od veřejnosti příslušníci bezpečnostních složek ze Šumperka. Tamní hlídka městské policie za přístup k rozrušené opilé matce, jež v mrazu chodila ulicemi s nedostatečně oblečeným dítětem v kočárku, místní policista zase za to, že ve svém volnu zpacifikoval nebezpečného agresivního muže ozbrojeného nožem.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zkontrolovat ženu, která se nedávno potácela ve večerních hodinách Šumperkem s kočárkem, vyjeli strážníci na základě oznámení na linku 156.

„Jevila známky silné podnapilosti, byla zima a dítě nebylo dostatečně zakryté. Strážníci na místě zjistili, že je žena pod vlivem alkoholu, orientační dechová zkouška ukázala hodnotu 3,1 promile,“ uvedli zástupci městské policie na Facebooku, kde zveřejnili video z výjezdu.

Strážníci v první řadě řešili především ohrožení nedostatečně oblečeného dítěte mrazivým počasím, proto ho naložili do vyhřáté služební dodávky, kam se následně přesunula i matka. Hlídka po konzultaci situace se zástupcem příslušného oddělení sociálně-právní ochrany dětí nakonec miminko předala přivolané příbuzné ženy.

Stav matky ilustroval třeba fakt, že na žádost o předložení dokladu totožnosti reagovala podáním platební karty. Při řešení situace také během krátké chvíle přešla od pláče ke slovním výpadům vůči strážníkům, poté se pro změnu uklidnila až tak, že došlo na pokus o žertování.

„A pak si můžu dělat co chci? Můžu jít udělat vraždu? A já si dělám p***l!“ reagovala opilá na to, že si dítě jede vyzvednout její příbuzná. Jako příčinu celé situace žena označila rozchod s přítelem. Větší množství alkoholu vypila kvůli rozrušení z konce vztahu, večerní pochod ulicemi zase zdůvodnila tím, že si „jde za starým pro alimenty“.

Strážníci v diskusi na sociální síti sklidili za svůj klidný a lidský přístup, kdy se mimo jiné také snažili ženu pro příště od řešení problémů alkoholem odradit, slova chvály. „Krásná práce, díky i za lidské chování k paní,“ napsala například Jana S.

Agresora s nožem zpacifikoval policista

Mnohem vyhrocenější situace se ovšem podle nyní zveřejněných informací ve městě odehrála v pátek krátce před jedenáctou hodinou v noci. Jen tři dny poté, co byla ve městě pobodána taxikářka a na následky zranění nakonec zemřela, se v Gagarinově ulici objevil agresivní opilý muž s nožem v ruce, který kolemjdoucím vyhrožoval zabitím.

Naštěstí místem mimo jiné procházel i policista v civilu, který měl zrovna volno. Ten ihned zareagoval, muži se řádně identifikoval a vyzval ho, aby svého jednání zanechal. Přestože to však několikrát zopakoval, agresor na to nereagoval.

„Vzhledem k těmto okolnostem použil policista zákonný donucovací prostředek v podobě hrozby namířenou střelnou zbraní a podezřelého následně za pomoci hmatů a chvatů svedl na zem,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na místo pak na základě telefonátu svědkyně události dorazila vyslaná hlídka, jež si zadrženého jednapadesátiletého muže převzala.

„Policisté ho převezli do nemocnice na ošetření, protože byl při zákroku lehce zraněn v oblasti nosu. Poté pokračovala cesta na služebnu, kde agresor skončil v cele. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,27 promile,“ přiblížila Zajícová.

Po noci strávené za mřížemi a vyřízení všech úředních náležitostí byl muž v odpoledních hodinách propuštěn na svobodu, přičemž mu nyní za trestný čin výtržnictví hrozí v krajním případě až dva roky vězení.

Policistou, jenž muže zadržel, byl shodou okolností Martin Piták, který si před třemi lety s kolegou vysloužil ocenění za policejní čin roku. V říjnu 2022 museli oba tasit zbraně a při snaze zadržet ve Velkých Losinách běsnícího zdrogovaného vraha, který se po ubodání kamaráda vrhl i na ně, došlo dokonce na dva výstřely. Jen o pár dní později navíc zatýkali dalšího vraha.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý útočník, o víkendu zemřela. Muž byl doposud obviněn z trojnásobného pokusu o vraždu, neboť poté ještě při následné...

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život, ztratila prý hodně krve. Podle...

Vysoký tlak a podezření na mrtvičku. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP

Premium
Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před...

Jako ve zlém snu si připadala rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku, který u specialistů na klinice v Bostonu stále čeká na důležitou operaci, jež je pro něj jedinou šancí na normální život....

„Někdo řekne, že žebrám.“ Hospodský v potížích žádá lidi o finanční podporu

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina z Hluboček na Olomoucku se dostal do potíží. Náklady s provozem i menší návštěvností začaly být existenční. Hospodský se proto obrátil na veřejnost s prosbou o podporu. Lidé...

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

Opilá matka bloumala v mrazu s obnaženým miminkem, muž hrozil nožem kolemjdoucím

Silně opilá matka ohrozila v mrazu své dítě.

Za řešení dvou situací si nyní vysloužili slova uznání od veřejnosti příslušníci bezpečnostních složek ze Šumperka. Tamní hlídka městské policie za přístup k rozrušené opilé matce, jež v mrazu...

24. února 2026  16:58

Za kratomem vyjel do džungle. V Indonésii jsou vůči němu zdrženliví, říká prodejce

Premium
Robert Cvetan vlastní licencovanou prodejnu kratomu, e-shop a brzy se chystá...

Aby zjistil, co v Olomouci prodává, vypravil se Robert Cvetan do Indonésie na kratomové plantáže. Ke kratomu, tedy látce s různými účinky od stimulačních až po tlumící, ho na prahu plnoletosti...

24. února 2026

Padesátimetrový, nebo poloviční? O novém bazénu rozhodne v Prostějově referendum

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Prostějovské zastupitelstvo schválilo na svém pondělním zasedání vyhlášení místního referenda o podobě připravovaného plaveckého bazénu. Uskuteční se 11. dubna. Roky chystanou stavbu doprovází vleklý...

24. února 2026  9:38,  aktualizováno  12:10

Úleva, Přerov udrží první hokejovou ligu. Klubu se má podařit odvrátit hrozící zánik

Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.

Mise splněna. V sezoně plné nejistot mají hokejisté Přerova první jistotu – výsledkově se zachránili v první lize. Rozhodlo o tom víkendové padesáté kolo Maxa ligy. Přerov sice na domácím ledě...

24. února 2026  9:26,  aktualizováno  10:16

U Zábřehu se pohybuje a loví vlk. Před zahradou mi trhal srnku, potvrdila obyvatelka

U Zábřehu na Šumpersku se pohybuje a loví vlk, mimo jiné ho zachytila fotopast.

Radnice v Zábřehu na Šumpersku varovala veřejnost, že v lesích u sousední obce Jestřebí byl opakovaně spatřen vlk. Pozor by si proto měli dávat hlavně tamní pejskaři při venčení svých mazlíčků, dále...

23. února 2026  16:55

Oblíbený zámek po záplavách ještě víc strádá, opravy blokuje spor s Lichtenštejny

Premium
Pohled na nádvoří zámku ve Velkých Losinách na Šumpersku.

Renesanční zámek Velké Losiny na Šumpersku je podle dat agentury CzechTourism čtvrtou nejoblíbenější destinací ve své kategorii v Olomouckém kraji. Ročně jeho krásy zamíří obdivovat přes 30 tisíc...

23. února 2026

Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý útočník, o víkendu zemřela. Muž byl doposud obviněn z trojnásobného pokusu o vraždu, neboť poté ještě při následné...

23. února 2026  11:14,  aktualizováno  11:57

Zemřel historik a pedagog František Mezihorák. Kritika invaze ho stála místo

Ve věku 88 let zemřela výrazná osobnost olomoucké pedagogické fakulty i celé...

Ve věku 88 let zemřela výrazná osobnost olomoucké pedagogické fakulty i celé Univerzity Palackého a také místní politiky, profesor František Mezihorák. Bývalý děkan fakulty byl rovněž senátorem,...

23. února 2026  10:01

Teplický Frťala: Šestka je pro nás utopie. Jásir a jeho gesto? Slušný kluk

Mohamed Jásir se zdraví s fanoušky (22. února 2026)

Gól proti Teplicím? Neslavím! Egyptský útočník Mohamed Jásir by mohl v neděli na Stínadlech jančit, vždyť za Sigmu naskočil poprvé v základní sestavě a hned skóroval, jenže z úcty k bývalému klubu...

23. února 2026  7:20

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Janotka na tribuně, záskok slavil první výhru: Tepovka? Ve vyšších otáčkách

Olomoucký útočník Jásir dal gól svému bývalému klubu. Branku proti Teplicím...

Do roka a skoro do dne si Ivo Gregovský zopakoval svůj záskok v roli hlavního trenéra prvoligové fotbalové Olomouce. A tentokrát už s vítězstvím, před odvetou play off Konferenční ligy povzbuzujícím...

22. února 2026  20:07

Teplice - Olomouc 1:3, šílené chyby, rozjetí hosté dali tři góly už do půle

Olomoucká Jásir (vlevo) zvedá ruce na omluvu poté, co skóroval v Teplicích, kde...

První gól po sedmi minutách, druhý za dalších osm minut a třetí po půlhodině. Olomoučtí fotbalisté si v neděli do Teplic přenesli formu z týdne, kdy v úvodním kole play off Konferenční ligy jasně...

22. února 2026  15:08,  aktualizováno  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.