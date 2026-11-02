Sportovní areál Tyršova stadionu čeká v příštích letech výrazná proměna. Město vybralo architektonický návrh na rozšíření Haly Věry Čáslavské, jehož autorem je pražské studio Upstructure. Přístavba nabídne zázemí pro halové sporty a zároveň rozšíří možnosti využití současné budovy.
„Snažili jsme se najít optimální provozní řešení, jímž bychom vytvořili novou halu a zároveň zlepšili využití té stávající. Obě sportoviště by měla fungovat jako jeden celek, ale zároveň umožňovat nezávislý provoz,“ popsal architekt Martin Žatečka.
Nová hala bude určena především pro florbal, volejbal, basketbal, házenou a futsal. Počítá se s tribunou pro více než 400 diváků, jejíž spodní část bude možné zasunout. Při trénincích tak vznikne prostor například pro tři souběžně využívaná volejbalová hřiště.
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Součástí přístavby má být také vnitřní lezecká stěna, která umožní celoroční využití. Projekt dále zahrnuje nové šatny, zázemí pro sportovní kluby či občerstvení. Architekti počítají rovněž s fotovoltaickými panely, tepelnými čerpadly a přirozeným osvětlením interiéru. Konkrétní technická řešení se však budou teprve upřesňovat.
Velkou neznámou je zatím financování
Radnice při přípravě očekávala cenu projektu mezi 200 a 400 miliony korun, vítězný návrh nyní umožnil odhad zpřesnit.
„Architektonický koncept počítá s objemem přístavby přibližně 23 tisíc metrů krychlových. Při stavebních cenách roku 2026 odhadujeme náklady na realizaci na zhruba 280 milionů korun včetně DPH,“ uvedl místostarosta Karel Hošek (Šumperáci).
Upozornil však, že nejde o konečnou částku. Náklady se mohou v dalších letech zvýšit kvůli růstu cen stavebních prací a technologií, protože k prvnímu „kopnutí do země“ nedojde dříve než za tři roky.
Podle něj rozhodlo o zvoleném návrhu hlavně efektivní dispoziční řešení. Návrh je kompaktní, má krátké provozní vazby a díky menšímu rozsahu budovy ponechává více prostoru pro parkování v jižní části areálu.
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Hotová architektonická studie má podle smlouvy vzniknout příští rok. Následně poslouží jako podklad pro projektovou dokumentaci, projektanta by město mohlo začít vybírat v roce 2028. Termín zahájení výstavby proto radnice zatím nezná. Před samotnou výstavbou bude nutné dokončit projektovou přípravu, získat potřebná povolení a zajistit financování.
„Před námi jsou ještě minimálně tři roky projektové přípravy, během nichž budeme upřesňovat náklady a hledat možnosti dotační podpory,“ přiblížil Hošek.
Město chce usilovat především o dotace Národní sportovní agentury, zvažuje ale i další zdroje včetně Olomouckého kraje. Zatím nedokáže určit, kolik peněz bude muset uhradit z vlastního rozpočtu ani zda si na stavbu bude potřebovat půjčit.
Město musí současně opravit stávající halu
Novou halu vyhlížejí třeba šumperští florbalisté, neboť po postupu do první ligy narážejí na limity současného zázemí. Utkání hrají hlavně v tělocvičně gymnázia, jež však nesplňuje všechny požadavky soutěže. Klub proto musí žádat o výjimku.
„Omezující je především velikost haly a kapacita tribuny,“ vysvětlil manažer klubu Asper Šumperk Ondřej Mrázek.
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Problémem je podle něj také dlouhodobý nedostatek sportovních ploch ve městě. Florbalisté kromě gymnázia využívají též tělocvičnu základní školy v ulici 8. května, i tak ale některé tréninky kvůli vytíženosti sportovišť začínají v nevhodných hodinách, jiné zase končí příliš pozdě, což komplikuje situaci zejména rodičům mladších hráčů.
„Kdyby se postavila další hala, kapacity by se mohly trochu uvolnit a rozpis tréninků by šel nastavit lépe. Myslím, že by to tu pomohlo všem sportům,“ míní Mrázek.
Podle Hoška už současné zázemí neodpovídá potřebám rozvoje šumperských sportovních oddílů. Nová hala by měla vytvořit lepší podmínky nejen pro výkonnostní sport, ale také pro děti a mládež. Stávající Hala Věry Čáslavské má po dokončení přístavby sloužit jako cvičná.
Radnice mezitím připravuje rovněž rekonstrukci střechy a šaten zmíněné už existující haly. Jejich stav je totiž podle místostarosty dlouhodobě nevyhovující. Obě investice jsou proto vzájemně koordinované, oprava stávající budovy však bude pokračovat nezávisle na přípravě nové pří