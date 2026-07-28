Kybernetický útok ochromil Šumperk, provoz městského úřadu je omezený

„Z důvodu mimořádné technické události je provoz Městského úřadu Šumperk až do odvolání omezen. Město se stalo terčem kybernetického útoku,“ informovali ráno zástupci města na Facebooku.
Městský web alespoň na první pohled funguje normálně. „Na odstranění následků (útoku) intenzivně pracují odborníci společně s příslušnými institucemi. Prosíme občany o trpělivost a pochopení. O dalším vývoji a obnovení běžného provozu budeme průběžně informovat. Děkujeme za pochopení,“ stojí dále v prohlášení města.
Redakce iDNES.cz během dopoledne žádala mluvčí města Janu Kaněvovou o podrobnější informace k útoku i omezení provozu, ovšem zatím se s ní nelze spojit.
Policisté zatím případ neřeší. „Neevidujeme oznámení žádného takového případu,“ řekla redakci dopoledne policejní mluvčí Miluše Zajícová.