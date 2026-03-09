Nacpal do plastové bedny tři kočky a odložil ji u domu, tyrana hledají strážníci

Oznamovatel s boxem dorazil na služebnu městské policie ve večerních hodinách. „Plastovou bednu našel před vchodem do domu. Uvnitř byly tři dospělé kočky, dvě britské a jedna kočka domácí,“ popsali strážníci na Facebooku.
Tam současně vyzvali veřejnost, aby jim pomohla vypátrat majitele, případně informacemi pomoci zjistit okolnosti celé situace.
„Takovým způsobem se zvířat rozhodně zbavovat nelze. Kočky jsou momentálně umístěny na služebně, informace můžete sdělit na lince 156 nebo na telefonu 583 213 000,“ dodali zástupci městské policie.
Lidé v diskusi pod příspěvkem odsoudili chování majitele zvířat. „Chuděrky. No najít, kdo to udělal, a zavřít je taky do něčeho,“ napsala například Petra M. „Toto je týrání zvířat, chytit toho, kdo to udělal, tak se neznám,“ přidala se Lucie V.
Kromě odsudků a nadávek nicméně hned padlo i několik nabídek od lidí ochotných ujmout se dočasně či trvale nalezených koček.