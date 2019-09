Vládnoucí koalice nepřežila v Šumperku ani rok, vznik nové je nejistý

Rozpadem koalice vrcholí dlouhodobá krize. „Koalice přestala fungovat, takže nebylo dál na co čekat,“ prohlásil místostarosta Jakub Jirgl (ANO).

Za jeden z hlavních důvodů rozpadu označil skutečnost, že Šumperáci trvali na svém kandidátovi na post místostarosty Karlu Hoškovi. Ten se dostal do hry po odstoupení místostarostky Ireny Jonové (zvolená za ČSSD, nyní v klubu Šumperáků).

„Oni nekompromisně trvali na svém kandidátovi, který ale pro nás není akceptovatelný. Jednání o jiné variantě nebyla bohužel kvůli striktnímu postoji Šumperáků možná. Vzhledem k tomu, že je před námi spousta práce, je třeba řešit situaci co nejrychleji,“ uvedl Jirgl.

K vypovězení smlouvy se připojil i třetí člen dosavadní koalice, hnutí Pro Šumperk, ovšem nikoli celé, nýbrž jen dva jeho zastupitelé ze tří.

„My jsme s hnutím ANO navrhli koaličnímu partnerovi, aby se místostarostkou stala jejich zastupitelka Marta Novotná, a další místo radního. Bohužel to neakceptovali, takže nebyla jiná cesta, než koaliční spolupráci se Šumperáky ukončit,“ sdělil starosta Tomáš Spurný (Pro Šumperk).

Michael Kohajda, který se jako jediný z Pro Šumperk nepřipojil k vypovězení koaliční smlouvy, je na dovolené a včera nezvedal telefon.

Šumperáci: ANO má nezkrotné mocenské ambice

Šumperáci vidí důvod krachu koalice jasně. „Poté, co kvůli svým nezkrotným mocenským ambicím vyštvali z radnice místostarostku Irenu Jonovou, nám ANO vypovědělo koaliční smlouvu,“ prohlásil radní Radovan Auer, podle kterého hnutí takový krok ze strany ANO očekávalo.

„My jsme podle smlouvy měli právo navrhnout svého kandidáta na uvolněné místo místostarosty. Karel Hošek se v posledním roce osvědčil jako člen správní rady městských podniků i jako předseda komise strategického rozvoje. Ještě nedávno se koaličním partnerům jako kandidát na místostarostu líbil. Jenže by zřejmě neskákal, jak místostarosta Jirgl píská,“ dodal.

Šumperáci jsou podle něj připraveni pokusit se sestavit novou koalici ze všech demokratických stran proti hnutí ANO, pokud to bude třeba.

Šumperské hnutí paradoxně nechce na postu místostarostky svou vlastní zastupitelku Novotnou, která je naopak přijatelná pro ANO i Pro Šumperk.

„Tu výzvu přijímám. Je pro mě potěšující, když jsem vnímána pozitivně z více stran,“ sdělila Novotná. To, že ji do funkce nechtějí navrhnout „její“ Šumperáci, nevidí jako něco špatného. „I to je možné. Je to politika,“ shrnula.

„Ona se zabývá v bance dlouhé roky investicemi. V současné době máme řadu velkých investic, takže bych takovou posilu do týmu uvítal. Nechápu, proč Šumperáci nechtějí, aby do vedení města nastoupila,“ řekl už dříve Spurný.

Hnutí prosazovalo kandidáta nezvoleného do zastupitelstva

Šumperáci kontrují, že koaliční partneři nectí dohodu, když odmítli jimi navrženého kandidáta. Sami ovšem neměli jistotu, že se Hošek vůbec dostane do zastupitelstva.

Ve volbách totiž skončil až jako třetí náhradník a aktuálně je druhý „pod čarou“, protože před časem rezignoval jeden ze Šumperáků Vít Rozehnal a místo něj se dostala do zastupitelstva právě Novotná. Nebylo však jisté, kdo odstoupí ze zastupitelstva nyní, a ani první náhradník Šumperáků Ladislav Šabo dosud nepotvrdil, že by Hoškovi uvolnil místo.

ANO a Pro Šumperk se nyní ocitají v menšině a zbytky koalice tak budou potřebovat hlasy opozice. A je zjevné, že snadné to mít nebudou.

„Teď není možné vyvozovat žádné závěry. Celé dění jde mimo nás. Dodnes neměl nikdo ochotu s námi jednat,“ sdělil Jiří Vozda z nejsilnější opoziční strany Pro-Region.

Další opoziční strana Nezávislá volba vidí jako pravděpodobnou menšinovou koalici s podporou.

„Jsme připraveni podpořit každý dobrý návrh,“ řekl Zdeněk Brož.

V době, kdy jsou vztahy napříč zastupitelstvem hodně narušené, se dá těžko předpokládat, že do koalice vstoupí někdo další. Podle hlasů z politických kuloárů je dokonce vznik nové koalice méně pravděpodobný než případné nové volby.