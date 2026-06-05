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Ikonické Miminko výtvarníka Černého odhalili v Šumperku, leze po fasádě hotelu

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  14:00
Fasádu šumperského hotelu Perk nově zdobí obří laminátové Miminko ze série soch výtvarníka Davida Černého. Stopadesátikilové batole dlouhé tři a půl metru dostalo jméno Karolína. Výtvarník známý svými kontroverzními a provokativními plastikami dílo zapůjčil ze svých sbírek. Kvůli umístění sochy si musel hotel nechat zpracovat posudek od statika.

Černý instaloval deset laminátových Miminek již dříve na žižkovském vysílači v Praze, tři bronzové sochy jsou pak na pražské Kampě. Další bude vystavena ve Lvově a jedno je v soukromé sbírce.

„Další se nacházejí v Austrálii, něco v Americe, něco v Evropě a něco nyní také v Šumperku. Ten se tak zařadil do světové mapy,“ řekl umělec k odhalení sochy.

Na budově Hotelu Perk v Šumperku byla slavnostně odhalena ikonická socha Miminko od známého výtvarníka Davida Černého. (5. června 2026)
Na budově Hotelu Perk v Šumperku byla slavnostně odhalena ikonická socha Miminko od známého výtvarníka Davida Černého. (5. června 2026)
Lidé přihlíží slavnostnímu odhalení ikonické sochy Miminko od známého výtvarníka Davida Černého na budově šumperského Hotelu Perk. (5. června 2026)
Na budově Hotelu Perk v Šumperku byla slavnostně odhalena ikonická socha Miminko od známého výtvarníka Davida Černého. (5. června 2026)
8 fotografií

Instalace sochy vyvolala ve městě diskuze, majitelé hotelu s tím počítali. „Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil,“ podotkl Marcel Soural z investiční společnosti Trigema, které hotel od letošního dubna patří.

V Olomouckém kraji zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. Jde o více než dvoumetrovou sochu Lupiče, kterou výtvarník pro muzeum vytvořil v roce 2017. Vyrobena je z patinovaného laminátu a váží zhruba 23 kilogramů. Při svém pohybu po římse vydává také zvuky, různě křičí a nadává hlasem zpěváka Davida Kollera.

20. května 2017

Hotel Perk koupila společnost Trigema od developera Jiřího Rulíška letos na jaře. Hotel nedávno získal jeden klíč v hodnocení Michelin Key. Trigema hotel zařadila do svého investičního fondu. Do podzimu má v plánu přebudovat tamní restauraci, záměrem je také vybudovat ve vnitrobloku wellness, jenž by měl sloužit i obyvatelům města.

Hotel Perk dříve fungoval pod jménem Grand a po tříleté rekonstrukci byl otevřen v létě 2023. Je ve funkcionalistické budově, jež patří mezi nejvýraznější stavby v Šumperku.

Z šumperského hotelu Grand už je Perk, ducha první republiky si ale udržel

Hotel s kapacitou 35 pokojů, v nichž je 70 lůžek, získal po rekonstrukci nové konferenční sály, wellness centrum a restauraci, která je přístupná veřejnosti. Oprava si podle investora Ondřeje Veselovského vyžádala více než 100 milionů korun.

Původní hotel Grand byl postaven v roce 1931 ve funkcionalistickém stylu a stal se středem společenského dění v Šumperku. V roce 1968 bylo jeho okolí centrem odporu proti okupačním vojskům Varšavské smlouvy. Objevil se i na filmovém plátně, v roce 2013 se zde natáčela černá komedie Ondřeje Sokola s názvem Krásno.

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