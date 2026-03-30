VIDEO: Zvracení, křeče. Školačky zkoušely HHC a marihuanu, jedna zkolabovala

  11:11
Jak může skončit experimentování s drogami, ukázali nyní šumperští strážníci. Zveřejnili video ze zásahu, při němž v uplynulých dnech vyjížděli ke dvěma patnáctiletým dívkám, z nichž u jedné vyvolala konzumace šokový stav.

Hlídka vyjela do Jiráskových sadů na základě upozornění kolemjdoucího, že se zde dvě teenagerky chovají hlasitým a poněkud zvláštním způsobem, a nakonec jedna z nich začala zvracet.

„Strážníci na místě nalezli dvě dívky pod vlivem návykových látek. Jak se následně ukázalo, experimentovaly s HHC a zároveň inhalovaly marihuanu. V průběhu řešení jedna z dívek strážníkům vydala pouzdro s pomůckami určenými k inhalaci,“ popsali zástupci městské policie na jejím facebookovém profilu, kde bylo video zveřejněno.

Na záběrech je vidět, že jedna z dívek nereaguje, má křeče a nakonec znovu zvrací. Druhá, která je schopná komunikace, má následně pozitivní test na pervitin.

„Stav jedné z dívek byl vážný. Co na videu kvůli cenzuře není vidět, byl hrozivý výraz v jejím obličeji, vytřeštěné oči a zcela nepřítomný pohled. Strážníci na místě poskytli nezbytnou první pomoc, přivolali zdravotnickou záchrannou službu a celou věc následně předali Policii České republiky k dalším úkonům,“ shrnuli zástupci městské policie.

Smršť dětí s otravou. Dřív pily, teď berou léky a jiné drogy, říká lékař

Zároveň znovu varovali, že experimentování s drogami může velmi rychle skončit vážným ohrožením zdraví. Ve videu přitom zasahující strážník zmiňuje, že ve stejném dni nešlo o jediný podobný případ.

„To už je podruhé dneska. Tam zas borec hulil trávu ve škole, ten se taky vyskládal,“ zmiňuje při konverzaci s posádkou záchranné služby.

