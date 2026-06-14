Při odstraňování padlého stromu na Šumpersku zemřel drážní hasič

Hasiči byli přivoláni ke stromu, který spadl v Hanušovicích na trať před osobní vlak. „Během odstraňování dřevin z profilu trati utrpěl smrtelné zranění příslušník našeho hasičského záchranného sboru,“ popsal Tóth.
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„Přes veškerou snahu jeho kolegů i záchranářů se ho nepodařilo oživit,“ doplnil. Rodině, blízkým i kolegům vyjádřil upřímnou soustrast.
Kvůli silnému větru a popadaným větvím se zastavil v sobotu provoz například na trati mezi pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou, vlaky stály také na trati mezi Berounem a Zdicemi a mezi železničními stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Řeporyje. V neděli zasahovali hasiči na trati u Strakonic nebo u Rokytnice v Orlických horách, kde na výjezdu z tunelu u Pěčína narazil osobní vlak do stromu. Nikomu z 19 cestujících se nic nestalo.