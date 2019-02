Podpořil demokracii a zemřel, předmnichovská vražda zůstala nepotrestaná

Další oběti fémových vražd První obětí fémových vrahů v Československu byl německý filozof, psycholog a novinář Theodor Lessing, který sem uprchl před hitlerovským režimem. Zastřelili ho 30. srpna 1933 v Mariánských lázních, vrazi zatčení unikli a zmizeli ve Třetí říši.

I druhou obětí se stal Němec, šlo o Karla Formise, jemuž se roku 1934 podařilo utéct z koncentračního tábora a dostat se do Československa. Byl radiotechnik, do Německa odsud vysílal protinacistické pořady. V lednu 1935 ho zastřelila trojice německých agentů, na trestnou výpravu do tehdy ještě svobodné republiky se vypravili přímo na rozkaz Reinharda Heydricha. I tito vrazi se ukryli za hranicemi.