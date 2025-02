Šumperk si chce odkládat 50 milionů ročně na velkou opravu, čelí za to kritice

Ministerstvo financí dlouhodobě kritizuje, když samosprávy své peníze neinvestují.

„V době inflace, kdy dochází ke ztrátě kupní síly, jako tomu bylo v minulých letech, jsou právě investice jednou z možností, jak jejich kupní sílu zachovat. Proto je důležité průběžně investovat,“ uvedl už dříve resort.

„Ministerstvo dlouhodobě upozorňuje na problém nižšího využívání rozpočtových přebytků obcí. Stále totiž převládá nedůvěra k úvěrovému financování investičních projektů,“ doplnil nyní Ondřej Macura z tiskového odboru.

Opozice v šumperském zastupitelstvu přístup města rovněž kritizuje. „Bohužel tyto peníze během období s vysokou inflací ztratily reálně na hodnotě v řádu desítek milionů. Měly se využít na projekty, jež byly připraveny, ale nakonec se neuskutečnily,“ kritizoval například zastupitel Tomáš Spurný (KDU-ČSL).

Poukázal třeba na připravený projekt textilního muzea, který po volbách nová koalice stopla, protože podle ní nebude dostatečně výdělečný. Muzeum mělo být připomínkou zdejší Klapperothovy manufaktury, jež byla v 18. století první firmou na výrobu manšestru mimo britské ostrovy. Do zchátralé historické budovy přitom město už před lety investovalo desítky milionů korun.

„Ten projekt byl připraven od A do Z. Je škoda, že se neuskutečnil, protože by do Šumperka přitáhl spoustu lidí,“ míní Spurný, jenž byl tehdy starostou.

Úspory ničila inflace, též zdražují stavební práce

„Těch 150 milionů křiví rozpočet. Tváří se totiž tak, jako by se tyto peníze měly investovat už letos,“ přidává se ke kritice také další opoziční zastupitel Zdeněk Brož (nez.).

„Pokud k nim budeme ročně ještě přidávat 50 milionů, tak za několik let o to víc ztratíme kvůli růstu cen stavebních prací a materiálů. Není v pořádku, když se na úkor Domu kultury zastaví jiné investice,“ dodává.

Město peníze uložilo do České národní banky na čtyřprocentní úrok, aby neztrácely na hodnotě. Loňská inflace byla „jen“ 2,4 procenta, odložené úspory ovšem ztratily na reálné hodnotě v letech 2022 a 2023, kdy inflace přesahovala deset procent. Město tak de facto přišlo řádově o desítky milionů.

Finanční expert a šéf krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk navíc upozornil, že růst cen ve stavebnictví je nyní výrazně vyšší, než je současná celková inflace.

„Tento způsob přípravy na budoucí investici je dobré využít, neztrácejí-li peníze významně hodnotu. Pokud se finance takto kumulují řadu let a hodnotu ztrácejí, tak už to výhodné být nemusí,“ poukázal.

Starosta Šumperka Miroslav Adámek (ANO) postup hájí s tím, že radnice chce významnou část nákladů na rekonstrukci Domu kultury pokrýt právě z přebytků rozpočtu.

„Přijde nám správné něco na Dům kultury našetřit. Je to opravdu velká investice, na kterou chceme být dobře připraveni. Chováme se obezřetně, a proto finanční prostředky přidáváme postupně,“ řekl.

Rekonstrukce začne nejdříve za dva až tři roky

Náklady na rekonstrukci jsou nyní odhadovány na 400 milionů korun. Projekt se totiž oproti původním plánům o několik let opozdil a mezitím došlo k dramatickému růstu cen.

Další velká města z regionu podobná víceletá „šetření“ na velké investice, na něž dojde až ve vzdálenější budoucnosti, nevyužívají. Třeba Olomouc si drží vysokou rezervu jen na aktuální obnovu vodohospodářské infrastruktury, jež si vyžádá stamiliony korun.

Rekonstrukci Domu kultury řeší šumperská radnice už několik volebních období. Původní, výrazně skromnější návrh byl nakonec změněn a prosazuje se nákladná rekonstrukce. K tomu se poté přidalo odvolání účastníka soutěže na projekční práce a zahájení projektu se tím výrazně posunulo.

Kdy rekonstrukce nakonec začne, není v současné době jasné. V plném proudu jsou nyní projekční práce, jež mají skončit v příštím roce. Potom město musí získat stavební povolení a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.

Odborníci, které MF DNES oslovila, nepředpokládají zahájení rekonstrukce dříve než v roce 2027, reálně vidí spíše až rok 2028. To s sebou přináší riziko, že konečná cena oproti čtyřsetmilionovému odhadu ještě výrazně vzroste.