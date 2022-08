Nová hala či solární panely. Šumperský Pramet chystá investice za miliardu

Přibližně miliardu korun chce investovat během příštích tří let výrobce obráběcích nástrojů Dormer Pramet Šumperk, který vyváží své produkty do celého světa. Přinese to zhruba sedmdesát pracovních míst.