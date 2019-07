Záminka pro výlety, nebo ekonomická pomoc? Výjezd do Číny dělí Šumperk

Rozpory panují například už kolem vysvětlení jednotlivých stran, proč vlastně starosta Tomáš Spurný (ProŠumperk) a místostarosta Jakub Jirgl (ANO) do Číny pojedou. Například hnutí ANO na své facebookové stránce vysvětlovalo delegaci jako záchranu pracovních míst v některých šumperských firmách.

„Dle vyjádření šumperských firem jde o jednoduchá čísla. Pokud vedení Šumperka nepřijme pozvání čínských partnerů, podniky budou muset propustit desítky pracovníků.“ Takové dramatické prohlášení viselo ještě před několika dny na facebookové stránce ANO, tohle je Šumperk.

Stránka nicméně od středy nefunguje. Je to stejná stránka, jejíž správce, jak již MF DNES informovala, odpověděl studentovi Rudolfu Brožovi na dotazy k čínské cestě: „Rudánku, utři si pocintanou bradu od mlíka a běž opruzovat jinam.“

Místostarosta Jirgl nechtěl cestu do Číny příliš komentovat. „Nemohu říct mnoho nad rámec vydané tiskové zprávy,“ řekl MF DNES.

S dotazy ohledně firem, kterým má hrozit propouštění desítek lidí, pro změnu odkázal na starostu Spurného, který s nimi podle něj komunikuje.

„Je to uměle vyvolaná událost. Náš koaliční partner potřebuje odpoutat pozornost od své neschopnosti,“ poznamenal nicméně.

Město: Funkční partnerství musí být oboustranné

V městské tiskové zprávě, na kterou Jirgl odkázal, je krátce popsáno několik kulturních projektů mezi Českem a Čínou a připomíná prvotní kontakty Šumperka a Minhangu.

„Vedení města se v reakci na poslední čínské pozvání shodlo, že má zájem o pokračování spolupráce, a to jak na ekonomickém, tak na kulturním základě. Aby partnerství zůstávalo funkční, je třeba udržovat jeho reciproční rovinu,“ píše se dále ve zprávě.

Starosta Spurný MF DNES řekl, že z čínské strany přišly i návrhy na tři různé kulturní projekty.

„Chtějí uspořádat výstavu o Šumperku, což považuji za skvělou příležitost pro cestovní ruch. Dále by chtěli, aby náš dětský sbor přijel na světový festival, a možnou výměnu studentů,“ vyjmenoval.

S údajným hrozícím propouštěním to není tak horké

Jak se navíc ukazuje, žádné propouštění desítek lidí nejspíše reálně nehrozí. Především se na městskou radu obrátila jen jedna firma, a to Dormer Pramet. Strojírenská společnost má totiž přímo v Minhangu pobočku.

„Nás firma požádala o to, abychom podpořili její obchodní činnost tím, že bychom navázali kontakt v Číně,“ tvrdí Spurný.

Zprávy o propouštění desítek lidí mírní. „To tak nejde striktně říct. Lze konstatovat, že v Číně jsou nějaké zvyklosti, že kulturní a hospodářské aktivity jsou propojené. Jestli oni budou cítit, že ze strany Šumperka o ně není zájem, tak by to mohlo mít nějaké neblahé důsledky,“ prohlásil.

Ředitel firmy Dormer Pramet Marek Kotrlý poskytl MF DNES dopis, kterým původně radu oslovil.

„Nejde nám o podporu investic z Číny v Česku, ale Čína je největší trh pro výrobky vyráběné v Šumperku. Myslím, že v době, kdy se vše vyrábí a dováží z Číny, je vývoz tam velice pozitivní,“ řekl Kotrlý MF DNES.

Přímo v dopise pak děkuje vedení Šumperka za podporování vztahů s Minhangem a uvádí, že loni do Číny vyvezli asi 16 procent z celkové výroby, což představuje zabezpečení asi padesáti pracovních míst.

Zároveň podle výroční zprávy z roku 2018 firma, která je součástí nadnárodní skupiny, výrazně rostla, zaměstnance naopak sháněla a ještě navíc obtížně kvůli nízké míře nezaměstnanosti.

Při hlasování o čínské misi byla koalice rozpolcená

Téma zahraniční cesty řešilo už v červnu šumperské zastupitelstvo. Konkrétní stanovisko však nezaujalo, proto zůstalo rozhodnutí na radě města. Ta před týdnem schválila cestu pro Spurného s Jirglem. Ne však jednohlasně, při hlasovaní se zdrželi, nebo byli proti radní z uskupení Šumperáci.

„Chápu, že podnikatelé chtějí navazovat kontakty s Čínou, ale nemyslím, že by tyto formáty politických cest byly to pravé. My jsme navrhovali, aby třeba jel jeden politik a jeden podnikatel a pak by nám ta cesta dávala větší smysl,“ řekl radní za Šumperáky Radovan Auer.

„My bychom tu kauzu neřešili, kdyby bylo podepsáno memorandum mezi Šumperkem a Minhangem. Šumperk jim to nabídl před třemi lety a oni to doteď nepodepsali,“ dodal.

Podle Auera i vysvětlení o obchodních zájmech kulhá. „Dostali jsme dopis, kde firma píše, že Čína je jejich partner. Jsou to přitom dvě pobočky jednoho koncernu a tam nevidím žádný možný vliv politiky. Za to se zaprodávat Číně opravdu nechci. Tam jde spíše o to, že si čínští bafuňáři chtějí dělat výlety do Evropy a potřebují, aby tam vždy byla ta reciprocita,“ prohlásil Auer.