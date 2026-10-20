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Šumperk vyhlíží čtvrť za 750 milionů. Může v ní být i pekárna nebo ordinace

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  16:45

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Vizualizace podoby obytné části chystané nové šumperské čtvrti (září 2026) | foto: Byty Šumavská

Přibližně tři čtvrtě miliardy korun chce soukromý developer brzy investovat do nové obytné čtvrti v lokalitě Šumavská v Šumperku. Projekt počítá se zhruba 250 byty, prostorami pro služby či administrativu a také bydlením určeným především starším lidem. První etapa má přinést přes 130 bytů, a pokud přípravy půjdou podle plánu, stavět by se mohlo začít v roce 2028.

Projekt se posunul o další krok díky tomu, že zastupitelé na svém posledním zasedání před volbami schválili plánovací smlouvu mezi městem, společností Byty Šumavská a řetězcem Lidl. Dohoda stanovuje podmínky rozvoje dosud nezastavěného území a řeší mimo jiné dopravní napojení, páteřní komunikaci a inženýrské sítě.

Vizualizace podoby obytné části chystané nové šumperské čtvrti (září 2026)

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Příprava bytového projektu je podle jednatelky developerské společnosti Barbory Poláškové už poměrně daleko. Projektanti mají většinu potřebných souhlasů různých úřadů a institucí, poslední podklady chtějí doplnit během podzimu. Dokumentaci už investor předal stavebnímu úřadu.

„Pokud bych měla být optimistka a vše šlo podle plánu, tak bych do konce tohoto roku chtěla mít stavební povolení,“ uvedla Polášková. Podobně daleko je podle ní příprava nové okružní křižovatky, která je pro další rozvoj lokality zásadní. Právě investoři, tedy Lidl a Byty Šumavská, zajišťují administrativní přípravu stavby, jejíž vybudování odstartuje vše ostatní.

Také podle města je křižovatka před dokončením povolovacího procesu. „Čeká se na poslední souhlasné stanovisko. Dál bude záležet na stavebním úřadu, jak rychle vydá povolení,“ nastínil minulý měsíc místostarosta Šumperka Karel Hošek (Šumperáci).

Při samotné stavbě křižovatky má radnice nést 48 procent nákladů, Lidl a Byty Šumavská zaplatí každý 26 procent. Případná získaná dotace by snížila základní částku, z níž se podíly počítají.

Polovinu bytů mají tvořit 2+kk

Developer nechce stavět domy dřív, než bude mít jistotu vyřešeného dopravního napojení. Pokud se podaří stavební povolení pro křižovatku získat do konce letoška, město považuje za reálné zahájit práce ve druhé polovině příštího roku.

„Výstavba je odhadována na šest až deset měsíců,“ doplnil Hošek. Termín zahájení samotné bytové výstavby v roce 2028, s nímž počítá developer, tak bude záviset mimo jiné na průběhu povolování a následné reálné délce stavby křižovatky.

Soukromý investor neplánuje vybudovat zmíněných 250 bytů naráz. Předpokládá rozdělení projektu do dvou etap, první by měla zahrnovat přibližně 136 jednotek. Přesnou podobu etap chce ale firma propočítat až začátkem příštího roku.

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Byty budou určeny především k prodeji. Zhruba polovinu nabídky mají tvořit dispozice 2+kk o ploše přibližně 36 až 40 metrů čtverečních. Doplní je 1+kk, 3+kk a několik čtyřpokojových bytů, u největších developer počítá s plochou okolo sta metrů. Skladba se však ještě může změnit podle situace na trhu. Orientační ceny Polášková zatím nesdělila.

„To bude otázka celého příštího roku, abychom mohli byty nějakým způsobem prezentovat a nabízet případným zájemcům. Nerada bych nyní řekla cenu, jež potom nebude úplně odpovídat,“ vysvětlila.

Odhadované náklady na bytovou část projektu činí přibližně 750 milionů korun. Částka nezahrnuje připravovanou prodejnu Lidl ani okružní křižovatku a podle Poláškové se ještě může změnit v závislosti na cenách stavebních materiálů a prací.

Klidnější bydlení pro starší obyvatele

Součástí první etapy výstavby má být mimo jiné seniorské bydlení. Nepůjde však o domov ani zařízení poskytující sociální nebo pečovatelské služby. Developer si představuje samostatné bydlení zaměřené na starší obyvatele, například ve věkové kategorii 55 či 60 let a více.

„Je to myšleno tak, že budou mít jako sousedy zase tuto kategorii obyvatel,“ popsala Polášková. Smyslem má být klidnější prostředí pro lidi, kteří například nevyhledávají bydlení mezi rodinami s malými dětmi.

V lokalitě mají vzniknout také prostory pro služby a administrativu. Developer zvažuje například menší obchody, pekárnu, kadeřnictví či kosmetické služby, podle poptávky případně též ordinaci lékaře.

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Soukromí investoři na vlastní náklady vybudují i další infrastrukturu, mimo jiné páteřní komunikaci, vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, podzemní kontejnery či chodník a smíšenou stezku. Bytová část bude napojena na centrální zásobování teplem. Hotovou infrastrukturu poté převedou na město.

Lokalita se chystá několik let, podle Poláškové vše prodloužila projekční příprava, dořešení převodů pozemků a vyjednávání podmínek spolupráce s městem. Jen práce na nové plánovací smlouvě podle ní zabraly přibližně dva roky.

Podle Hoška ale město vycházelo z parametrů, jež nastavila už smlouva o spolupráci z roku 2022 a následná změna územního plánu.

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„Nešlo podle našeho názoru o zásadní rozpory mezi jednotlivými stranami, ale hlavně o potřebu přesně definovat konkrétní závazky, jejich rozsah, termíny a odpovědnost účastníků,“ uvedl místostarosta.

Současná smlouva řeší jižní část rozsáhlejšího rozvojového území a nezajišťuje kompletní dopravní propojení až k Bratrušovské ulici. Developer však další rozvoj nevylučuje. Polášková zmínila, že existují úvahy týkající se střední části lokality směrem k Bratrušovské, konkrétní harmonogram ale zatím není stanoven.

Město také dál počítá s rozvojem dalšího navazujícího území, investorem má být vlastník tamních pozemků. Ten už podle Hoška předložil návrh nové územní studie, která má změnit způsob využití území i vedení dopravy. Navrhované řešení bude součástí chystané osmé změny územního plánu Šumperka, jejíž zadání už zastupitelstvo schválilo. Radnice nyní vybírá architekta pro zpracování změny územního plánu.

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