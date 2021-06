Rodiče dali do babyboxu dítě i s doklady, může to zkomplikovat adopci

Signál o uložení dítěte do babyboxu se rozezněl krátce po páteční sedmé hodině ráno. Chlapec se podle dokladů jmenuje Vít.

„Na prvním záběru kamery snímající interiér babyboxu byly vidět dva páry nohou - mužské a ženské. Soudím tedy, že rozhodnutí odložit děťátko udělali maminka a tatínek společně,“ informoval zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Zdravý chlapec, který už podle údajů v očkovacím průkazu absolvoval i první povinná očkování, zatím zůstává v péči lékařů, o dalším postupu rozhodnou sociální pracovníci. Vyrazí i za rodiči, aby zjistili, co je k odložení dítěte vedlo a zda si to nerozmyslí.

„To ale není příliš pravděpodobné. Z více než dvou stovek případů odložených dětí se to stalo jen asi pětkrát,“ upozornil Hess.

Podle něj situace, kdy už dítě není anonymní a má úředně své rodiče, zřejmě chlapci zkomplikuje případné získání nové rodiny.

„Je to ojedinělá situace, s rodným listem bylo za celou dobu odloženo jen jedno další dítě. Je to v takovém případě složitější, protože se pak musí počítat s variantou, že si to rodiče mohou později rozmyslet a chtít dítě zpět. Vše budou muset řešit soudy, ale místo rychlého umístění v náhradní rodině nejspíš dítě skončí minimálně na čas v ústavní péči,“ nastínil Hess.

V šumperském babyboxu jde od jeho zřízení v roce 2009 o čtvrté odložené dítě. Předtím šlo o dvě dívky a jednoho chlapce.

V Olomouckém kraji nejde o první případ, kdy bylo do babyboxu odloženo starší dítě. V září 2012 našli zdravotníci ve schránce v olomoucké fakultní nemocnice zhruba půlročního chlapce. Dítě bylo v pořádku, bez známek fyzického strádání.

Sociální oddělení nemocnice poté informovalo orgán sociálně právní ochrany dětí magistrátu a policii. Magistrát se v takových případech stává opatrovníkem a žádá soud o rozhodnutí o dalším umístění dítěte, pokud bude jeho zdravotní stav bezproblémový.