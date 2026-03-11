Starostka ředitelku obviňuje ze šikany podřízené a zpronevěry, ředitelka zase tvrdí, že je obětí bossingu. Může se přitom opřít o podporu většiny učitelů i rodičů.
Podle starostky Mileny Sobotkové (Nezávislí kandidáti Sudkova) se ředitelka školy Eva Kupková dopustila několika pochybení. „A to v dokumentaci a personální a mzdové agendě. Víc vám k tomu ale říct nemůžu,“ vzkázala na dotaz redakce iDNES.cz.
Starostka během další kontroly stáhla data z jejího pracovního počítače. Učitelský sbor na to zareagoval přivoláním policie.