Válka o základku. Starostka se pře s další ředitelkou, vesnici už to stálo miliony

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Autor:
  11:00
Téměř deset let se vedení Sudkova na Šumpersku soudilo s bývalou ředitelkou tamní základní a mateřské školy a obec tento spor stál více než čtyři miliony korun. Ani s její nástupkyní ovšem nemá starostka dobré vztahy a jejich konflikt rozhádal nejen školu, ale i celou vesnici. Děním už se zabývá Česká školní inspekce i policie.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Starostka ředitelku obviňuje ze šikany podřízené a zpronevěry, ředitelka zase tvrdí, že je obětí bossingu. Může se přitom opřít o podporu většiny učitelů i rodičů.

Podle starostky Mileny Sobotkové (Nezávislí kandidáti Sudkova) se ředitelka školy Eva Kupková dopustila několika pochybení. „A to v dokumentaci a personální a mzdové agendě. Víc vám k tomu ale říct nemůžu,“ vzkázala na dotaz redakce iDNES.cz.

Starostka během další kontroly stáhla data z jejího pracovního počítače. Učitelský sbor na to zareagoval přivoláním policie.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí

Premium
Papoušek ara ararauna z jižní Moravy, který zemřel začátkem března v...

Kuriózní nález učinili v sobotu dopoledne obyvatelé rodinného domu v obci Prosenice na Přerovsku. Na zahradě našli ve větvích stromu papouška. Vzácný exotický pták ara ararauna se držel větve, ale...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

Válka o základku. Starostka se pře s další ředitelkou, vesnici už to stálo miliony

Premium
ilustrační snímek

Téměř deset let se vedení Sudkova na Šumpersku soudilo s bývalou ředitelkou tamní základní a mateřské školy a obec tento spor stál více než čtyři miliony korun. Ani s její nástupkyní ovšem nemá...

11. března 2026

Tak plachý, že mu přezdívají lesní duch. Teď vzácného jeřábka natočila fotopast

Kamera zachytila v Jeseníkách vzácného a ohroženého jeřábka lesního.

Unikátní záběry silně ohroženého jeřábka lesního, který patří k nejtajemnějším lesním ptákům, se podařilo nedávno pořídit v srdci Jeseníků. Nafilmovala je kamera Ondřeje Bačíka, předsedy Společnosti...

11. března 2026  4:53

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

10. března 2026  16:45,  aktualizováno  22:57

Olomoučtí hokejisté se dvakrát radovali z vítězství. A... nevyhráli!

Hokejisté Olomouce slaví gól proti Třinci.

Dvakrát se hokejisté Olomouce radovali z vítězství, a přesto druhé utkání předkola play off extraligy ztratili. Podlehli Ocelářům 2:3 v prodloužení a v sérii prohrávají 0:2 na zápasy.

10. března 2026  21:22

Pepřák nepomůže. Hlavně nedat najevo strach, říká řidička taxislužby pro ženy

Premium
Alena Fišerová vozí téměř výhradně zákaznice, výjimečně i muže. Pokud se jí ale...

Přes den si pravidelně volá s přítelem, nemívá u sebe větší tržbu a soustředí se hlavně na zákaznice. Řidička olomouckého Lady Taxi Alena Fišerová jezdí sama na sebe, o to víc se musí starat o...

10. března 2026

VIDEO: Kýval se a přibližoval. Muž šel na policisty se sekerou a dýkou

Opilý agresivní muž odmítal odložit sekeru a dýku, policisté použili taser

Vyhrocenou situaci zažili policisté ze Šumperska, kteří byli vysláni řešit muže demolujícího kvůli rodinnému sporu vybavení domu. Po příjezdu se jim totiž opilý muž postavil vyzbrojen sekerou a...

10. března 2026  14:32

Sebral nůžky a utekl oknem. Agresivních pacientů přibývá, nemocnice dělá opatření

Ilustrační snímek

Silně opilý muž se zranil na hlavě, při ošetření však na lékaře začal útočit nejprve slovně a posléze i fyzicky. Do toho vykřikoval, že už několik lidí zabil, a tak ho dokonce přikurtovali. I taková...

10. března 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce v Konferenční lize postoupili do osmifinále. V play‑off vyřadili Lausanne: v prvním duelu doma remizovali 1:1 a v odvetě na hřišti soupeře zvítězili 2:1. Jejich dalším...

9. března 2026  22:40

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Silničáři dokončují Palačovskou spojku. Spojí tři kraje a uleví okolním obcím

Ředitelství silnic a dálnic dokončuje nový úsek D48 u Palačova. Na podzim bude...

Silničáři zprovozní ve čtvrtek novou část dálnice D48 mezi Dubem a Palačovem na Novojičínsku. Na dva a půl kilometru dlouhém úseku budou auta zatím jezdit jen v pravém jízdním pásu. Na podzim bude...

9. března 2026  17:05

Město zavede vyšší daň pro domy, kde jsou squaty. Tlačí tak na majitele

Neudržovaná vila v Blanické ulici v Olomouci nedaleko nádraží se stala místem...

Olomoučtí zastupitelé podnikli první krok k tomu, aby přiměli k nápravě majitele dvou domů, kde vznikly squaty. Největší problém je s vilou v Blanické ulici mezi bytovou zástavbou městské části Nové...

9. března 2026  16:43

Vůz srazil cyklistu, který přejížděl obchvat Postřelmova. Na kole se tam nesmí

Osobní auto narazilo na obchvatu Postřelmova do cyklisty, který silnici...

Vážnou nehodu vyšetřují od víkendu policisté ze Šumperska, kde řidič osobního auta srazil na obchvatu Postřelmova cyklistu. Ten se za zatím nevyjasněných okolností pohyboval po silnici nečekaným...

9. března 2026  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.