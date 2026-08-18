Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Odsunuté Němce se nahradit nepodařilo, rolníci mnohdy neuspěli a ze Sudet prchali

Ondřej Zuntych
  4:52
Z poválečného odsunu Němců (na snímku z roku 1946) se Sudety podle různých...

Z poválečného odsunu Němců (na snímku z roku 1946) se Sudety podle různých studií a srovnání dodnes nevzpamatovaly. | foto: ČTK

Jeden ze snímků česko-německé fotografické výstavy Zmizelé Sudety ukazující...
Jeden ze snímků česko-německé fotografické výstavy Zmizelé Sudety ukazující...
Jeden ze snímků česko-německé fotografické výstavy Zmizelé Sudety ukazující...
Jeden ze snímků česko-německé fotografické výstavy Zmizelé Sudety ukazující...
7 fotografií
Velká část Olomouckého kraje zažila před 80 lety zásadní populační změny, jež souvisely s odsunem českých Němců z Československa a následným dosídlováním. Jak se tato výrazná událost projevila v regionu, ukazují data z nového výzkumu. Severní část kraje podle něj patří mezi lokality s nejtěžšími populačními ztrátami.

Na změny ve struktuře obyvatelstva českého pohraničí způsobené poválečným krokem se zaměřili sociální geografové z Národního institutu SYRI. Razantní zásah zapříčinil podle vědců už od samého počátku vznik regionálních rozdílů mezi oblastí Sudet a vnitrozemím.

„Dosídlenci byli především mladí jednotlivci a rodiny s horším ekonomickým postavením a s nižším vzděláním, kteří zde hledali nové životní příležitosti,“ podotýká Pavlína Netrdová a Matěj Korčák z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

„Opuštěné domy a statky po sudetských Němcích pro ně představovaly příležitost k nabytí majetku a k zajištění lepší životní úrovně, zatímco obyvatelé s vyšším socioekonomickým statusem neměli k migraci do pohraničí důvod,“ dodávají.

Jesenicko dalo Evropě „citrony severu“, po odsunu Němců upadly v zapomnění

Dosídlení bylo obecně úspěšnější v urbanizovaných průmyslových regionech oproti venkovským zemědělským oblastem. Lidé zkrátka měli větší zájem o byty ve městech než o opuštěné vesnice.

„Venkov od počátku čelil odlivu dosídlenců, neboť neúspěšní rolníci s malou nebo vůbec žádnou praxí s vedením usedlostí často odcházeli s nenaplněnými očekáváními zpět, odkud přišli,“ shrnuli výzkumníci.

Půlku obyvatel nenahradili

Po odsunu žilo na Jesenicku v roce 1947 ve stejné obci jako na konci druhé světové války v průměru přibližně 17 procent obyvatel. Dosídlení nenahradilo celou polovinu původního obyvatelstva, které zde bydlelo v roce 1930. Z vnitrozemských obcí se přitom přistěhovalo zhruba 21 600 lidí.

Nedávno se úbytku obyvatelstva z regionu, který ostatně pokračuje až do současnosti, věnoval Javornický zpravodaj. Autoři připomenuli, že podle historických údajů Českého statistického úřadu dosáhlo nejseverněji položené město v Olomouckém kraji svého populačního maxima při sčítání lidu v roce 1890, kdy zde žilo 5 424 lidí.

„Ještě před druhou světovou válkou měl Javorník více než 4 500 obyvatel. Největší demografický zlom nastal právě po roce 1945 v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, kdy počet výrazně poklesl,“ uvedlo periodikum. Vyjádřeno v číslech – v roce 1950 měl Javorník 2 651 obyvatel, k minulému roku jich bylo 2 221.

„Lidem zbělely vlasy.“ Pamětnice vyprávěla o nuceném vysídlování na Prostějovsku

O něco jižněji na Šumpersku zůstala po válce ve své obci zhruba třetina lidí, tedy asi 12 500 místních. Nahradit se nepodařilo zhruba 40 procent obyvatel, a to přesto, že z vnitrozemí se přistěhovalo přibližně 20 tisíc lidí a z jiných pohraničních obcí dalších sedm tisíc.

„Nejvýraznější populační ztráty a nejhlubší narušení kontinuity osídlení byly typické především pro pohraniční okresy západních a jižních Čech a severní části Olomouckého kraje,“ shrnuje Korčák.

Výsledky tak podle něj potvrzují, že české pohraničí je z pohledu tohoto poválečného kroku potřeba chápat spíše jako mozaiku různorodých regionů než jako jednolité území. Ostatně už v okolí Zábřehu zůstalo ve stejné obci 62 procent obyvatel a nenahrazených byla „pouze“ třetina.

Nejvíc lidí přišlo z Ostravska, Zlínska a Vyškovska

Jiná situace panovala na Olomoucku, kde podíl lidí žijících ve stejné obci dosáhl na konci války sedmi procent, tedy asi tisíce lidí oproti původní populaci v roce 1930. Z vnitrozemí se přistěhovaly téměř tři čtvrtiny lidí. Podíl nenahrazených obyvatel byl podle dat nulový.

Podle Poválečného soupisu obyvatelstva českých zemí z roku 1947 činil počet starších dvou let na Jesenicku přibližně 34 tisíc, lidé dosídlení z vnitrozemí v tomto ohledu představovali 64 procent.

Odsun německého obyvatelstva se někde zvrhl, zabili i seniory, říká historik

Nejvýznamnější migrační tok pro region znamenalo Ostravsko, odkud přišly zhruba dva tisíce lidí, dále Zlínsko a Vyškovsko (shodně 1 400) a asi 1 100 „nováčků“ dorazilo hledat nový domov z Přerovska. Původ obyvatel výzkumníci zjišťovali z evidence v pohraničních okresech ve vztahu k jejich faktické přítomnosti na začátku května 1945 ve vnitrozemí.

Do sousedního Šumperska zase nejvíce lidí zamířilo z okresů Uherský Brod a Prostějov (v obou případech přes 1 800), následovaly opět Přerov a Zlín. Dosídlenci tvořili 44 procent zdejší populace.

„Regiony s rozsáhlou výměnou obyvatelstva a příchodem lidí ze vzdálenějších oblastí představují území, kde byla historická kontinuita narušena nejvýrazněji,“ vysvětluje Netrdová.

Na Jesenicko se jelo průměrně 200 kilometrů

Část Olomoucka ležící v pohraničí zásobil obyvatelstvem především okolní venkov. Pokud jde o vnitrozemí, tak například z Prostějovska zamířilo několik tisíc lidí na Šternbersko, Rýmařovsko či do okolí Moravské Třebové. Stovka jich také dosídlila Litovel.

Jak je patrné, oblast Jesenicka byla z dnešního území Olomouckého kraje poznamenaná odsunem nejvýrazněji, stejně jako například moravskoslezské okresy Rýmařov, Bruntál a Krnov.

Je tu krásně, ale mizí nám lidé, zní z vysídlených Sudet. Pomoci mají projekty

K Zábřehu i Hranicím lidé přicestovali z průměrné dálky zhruba 60 kilometrů, u Litovle to bylo přibližně 100 kilometrů. Do Šternberka přišli ze vzdálenosti asi 130 kilometrů, u Šumperku to bylo kolem 150 a na Olomoucku zhruba 180 kilometrů. V případě Jesenicka ukazují údaje hodnotu 200 kilometrů.

Výměna obyvatelstva přirozeně dopadla i na způsob, jakým lidé mluví. Němčina zmizela spolu s odsunutými mluvčími a v pohraničí ji nahradila nářečí z různých koutů země. Podle dosavadních zjištění se však zdá, že se neudržela.

„V 90. letech se v severomoravském pohraničí zjistilo, že tehdejší mladá generace používá v soukromé komunikaci hovorovou variantu spisovné češtiny. Uchylovali se k univerzálnímu vyjadřování společnému všem,“ vysvětlila již dříve vedoucí dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd Martina Ireinová. V budoucnu se jazykovědci chtějí výzkumu pohraničí věnovat podrobněji.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

Detaily tragického ponoru v Hranicích. Utonulého potápěče hledali sedm hodin

Premium
V Hranické propasti utonul ve středu 5. srpna 2026 jeskynní potápěč.

Minulou středu došlo při ponoru v Hranické propasti k tragédii. Špičkový jeskynní potápěč Jan Enčev při svém průzkumu zahynul. Příčinu neštěstí dál vyšetřují policisté. Nové detaily a okolnosti...

Lázně Jeseník postihla hromadná nákaza, přes sto případů zažívacích obtíží

Lázně Jeseník

Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala krajská hygienická stanice Olomouckého kraje za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé...

Třásl se a zvracel. Po experimentování s Killer Sharkem skončil chlapec v nemocnici

Šumperští strážníci a záchranáři vyjížděli na pomoc chlapci, který dostal...

O chlapce v Šumperku, který se třásl, zvracel a příliš nevnímal okolí, se museli postarat členové městské policie a zdravotníci. Podle strážníků si mladistvý stav způsobil užitím výrobku s...

Cizinka v Jeseníku ukradla auto a vyrazila s ním k moři, chytili ji v Rakousku

Rakouská policie (24. února 2024)

Z Jeseníků až na Jadran si to namířila žena z ciziny s ukradeným vozem. Na jižní Moravě však ujela z benzinové stanice bez placení a kousek za hranicemi ji zadržela rakouská policie.

Odsunuté Němce se nahradit nepodařilo, rolníci mnohdy neuspěli a ze Sudet prchali

Z poválečného odsunu Němců (na snímku z roku 1946) se Sudety podle různých...

Velká část Olomouckého kraje zažila před 80 lety zásadní populační změny, jež souvisely s odsunem českých Němců z Československa a následným dosídlováním. Jak se tato výrazná událost projevila v...

18. srpna 2026  4:52

Auto stojící v říčce na chráněném území zvedlo vlnu nevole, řidiči hrozí jen malá pokuta

Dvojice mužů zaparkovala v CHKO Jeseníky auto v korytě říčky Střední Opavy.

Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s...

17. srpna 2026  18:20

Lázně Jeseník postihla hromadná nákaza, přes sto případů zažívacích obtíží

Lázně Jeseník

Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala krajská hygienická stanice Olomouckého kraje za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé...

17. srpna 2026  15:42,  aktualizováno  16:37

Inspekce ukončila vyšetřování benzenové havárie. Zásadní byla chyba strojvedoucích

Andráškovy fotografie zachycují dramatické a autentické okamžiky hasičské práce...

Drážní inspekce po půldruhém roce ukončila vyšetřování loňské nehody vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Závěrečnou zprávu včetně příčiny zatím inspektoři na žádost...

17. srpna 2026  16:11

Olomouc čeká festival vojenských hudeb, ukáže i novou choreografii čestné stráže

Centrem Olomouce budou opět znít tóny armádních skladeb v rámci Mezinárodního...

Do centra Olomouce zamíří na konci srpna vojenské hudební orchestry nejen z Česka, ale i z Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska. Své umění představí na Mezinárodním festivalu vojenských hudeb....

17. srpna 2026  12:28

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímekhttps://servix.idnes.cz/fotoget.aspx?idFoto=VRJ5d5f74af62%5F23%5Fimc%5Fplakat%5Fvelikonoce%2Ejpg&subtype=galerie&family=idnes

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17. 8. 10:36

Pracovaly hlavy i strach. Kluci nesmějí od vlastní hry upouštět, ví olomoucký Hapal

Olomoucký trenér Pavel Hapal

Tři body ano, procházka růžovým sadem rozhodně ne. Olomoucká Sigma dlouho kráčela za vítězstvím, ale nakonec musela přežít nervózní závěr. Přesto ve fotbalové Chance Lize dál stoupá tabulkou. V...

17. srpna 2026  10:15

Pozemky v kraji zdražují, rekordmanem je Jesenicko. Na severu lákají Poláky

ilustrační snímek

O půdu na Jesenicku nemají zájem zdaleka jen místní, ale i kupci z Brna, Prahy nebo sousedního Polska. To je jeden z hlavních důvodů, proč tam vyrostly ceny stavebních pozemků za posledních deset let...

17. srpna 2026  5:55

Budu se snažit zaútočit na top 5, hlásí před finále Czech Tour český talent Ježek

Český cyklista Václav Ježek z týmu Kasper Crypto4me projíždí cílem druhé etapy...

V květnu tady na Závodě míru na nejlepší nestačil, zato teď Václav Ježek bojoval o vítězství v královské etapě Czech Tour na Dlouhých stráních a nechal za sebou nejednu cyklistickou hvězdu. A...

16. srpna 2026  10:52

MoraExpress vyjede letos popáté. Je to prý zpestření i pro hráče. A co jiné destinace?

Fanoušci Olomouce v MoraExpressu: do Prahy

Oblíbený projekt hokejistů Olomouce MoraExpress se letos v říjnu dočká už svého pátého pokračování. Společný vlakový výjezd hráčů a fanoušků na venkovní utkání s pražskou Spartou v uplynulých dvou...

16. srpna 2026  7:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S Finem byl v Portugalsku i můj syn. Chtěl být profesionál jako brácha, říká Andrle

Český cyklista Jan Hirt v cíli 17. etapy Gira, vedle něj René Andrle.

Na startu v Pardubicích panovalo nezvyklé ticho. Před pelotonem stála sedmička jezdců týmu NSN, někdo měl skloněnou hlavu, jiný koukal do prázdna. Pestrobarevné dresy narušovala černá páska na levém...

15. srpna 2026  22:57

Slovácko - Olomouc 1:2, trápení domácích pokračuje, Sigmu nakopl gól před pauzou

Sestřih zápasu
Olomoučtí fotbalisté slaví gól na hřišti Slovácka.

Fotbalisté Slovácka se v prvních třech kolech trápili fotbalově i disciplinárně, navíc ani v tom čtvrtém nezazářili. Tentokrát nestačili na Olomouc, které podlehli 1:2. O tříbodový zisk Hanáků se...

15. srpna 2026  16:39,  aktualizováno  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.