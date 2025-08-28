Byznys s odpadem nám ničí zdraví i studny, bojí se lidé z okolí úpravny

Lidé v obci sepisují petice, rozesílají stížnosti na úřady a dožadují se kontrol, zda podniky, které v areálu bývalého JZD zpracovávají dohromady desetitisíce tun odpadů, splňují všechny legislativní povinnosti.
Podle nich není náhoda, že na místě od roku 2020 hořelo už počtvrté, naposledy počátkem srpna.
„Dlouhodobě neseme následky podnikání těchto firem, a teď abychom se kvůli karcinogenům báli o své zdraví a studny, jež jsou pro nás jediným zdrojem pitné vody,“ zlobí se lidé ze Suchonic, na které se podobně jako na další obce při nedávném požáru haly s hliníkovými profily a fotovoltaikou na střeše valil hustý černý dým viditelný až dvacet kilometrů daleko.
Kouř byl v okolí cítit i několik hodin po požáru. „Vzpomínám si, že jsem kolem 19. hodiny jela do nedalekých Doloplaz utratit psa a při průjezdu přes Přestavlky jsem stále ještě cítila štiplavý kouř. Tamní hospoda byla přitom plná lidí, seděli venku na zahrádce a kolem si hrály děti. Nechápu, že se nešli domů schovat a všechno to tam dýchali,“ podivuje se Věra Štěpánová, která má v Suchonicích veterinární ordinaci.
Pro obyvatele obce a tří místních částí Tršic – Přestavlky, Hostkovice a Vacanovice – to přitom nebylo poprvé, co se s následky požárů z jen několik set metrů vzdáleného průmyslového areálu potýkali.
„Jedná se už o čtvrtý požár za posledních pět let, nechceme to dál snášet a zavírat před tím oči. Chceme vědět, jaké škodliviny se uvolnily do vzduchu, vody a půdy a jestli se máme bát jíst zeleninu ze svých zahrad. Také nás zajímá, jaká budou přijata opatření, aby se podobná situace už neopakovala,“ zdůraznila Štěpánová.
Podpis pod aktuální i předešlou petici, které upozorňují na problémy, připojily stovky lidí.
Ve hře i chemická laboratoř
Krajský úřad má historicky informace pouze o dvou zahořeních v areálu v Suchonicích, kdy dvakrát hořelo drticí zařízení společnosti Bergasto, a aktuální požár ze soboty 2. srpna se týkal společnosti Mevapack.
Rozsáhlý požár třídírny plastu na Olomoucku způsobil škodu 19 milionů
Podle informací MF DNES však v předešlých letech hořelo i ve firmě TadrePool. cz rodiny Kaniových, dříve DFK Trading.
Podle jednatele Mevapacku Miroslava Tichého shořela hala, která měla na střeše ani ne dva roky starou fotovoltaickou elektrárnu, oheň pohltil také veškerou techniku a hliníkový materiál určený pro obrábění.
„Hořelo i malé množství plastu vedle objektu, ale podle našeho názoru tento požár s provozem odpadového zařízení vlastně nesouvisí,“ podotkl Tichý s tím, že příčina se stále vyšetřuje.
Škoda se vyšplhala na 19 milionů korun. „Pro takto malou společnost to znamená velmi zásadní škodu. Nyní se snažíme pracovat na obnovení provozu a nahrazovat shořelé věci jako nářadí a podobně. V tomto nám také pomáhají lidé z okolí,“ přiblížil Tichý.
Obyvatele ujistil, že podle aktuálních výsledků monitoringu ovzduší se nemusejí obávat o své zdraví.
Monitoring v době požáru na vytipovaných adresách prováděl Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, který povolal chemickou laboratoř. „Přítomnost sledovaných chemických látek jako oxid uhelnatý, oxid siřičitý, kyanovodík, chlor, fosgen, oxid dusnatý, oxid dusičitý a amoniak ve stanovených monitorovacích bodech nebyla detekována,“ píše se ve zprávě, která se před pár dny objevila na webových stránkách obce Suchonice.
To, zda nebyla škodlivinami kontaminovaná také okolní půda a plodiny, prověří Česká inspekce životního prostředí.
„Náklaďák co deset minut“
Nápravná opatření po předchozích dvou požárech přijala také společnost Bergasto.
„V obou případech se jednalo o technickou závadu drtiče na dřevo. Plochu na uskladnění dřeva včetně drtiče jsme vybavili termokamerami, které při zvýšené teplotě vyvolají alarm. Po každém drcení také kontrolujeme a čistíme stroje,“ přiblížil provozní manažer firmy Marek Pažitka.
Právě Bergasto je tamním obyvatelům trnem v oku nejvíce, zpracovává totiž největší objemy odpadů. Aktuálně se jedná o deset tisíc tun ročně, do budoucna by však společV nost chtěla kapacitu navýšit až na sto tisíc tun. K tomuto záměru už vydal krajský úřad v roce 2023 souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.
„Pro nás je jakékoliv zvýšení provozu nepředstavitelné. Jsou dny, kdy nám pod okny projede každých deset minut nákladní souprava, a kvůli hluku z drtiček, které jedou až do nočních hodin, nemůžeme spát. Všechen prach pak končí na našich zahradách, oplachy aut ani kropení cest nepomáhají,“ popisuje Pavla Přidalová ze Suchonic.
V rozporu s územním plánem?
Proti je i vedení obce. „Areál je v našem platném územním plánu z roku 1998 vymezen jako oblast pro podnikatelské aktivity, řemesla a výrobní služby s klíčovou podmínkou: bez negativních vlivů na životní prostředí. Jsme hluboce přesvědčeni, že již současná činnost společnosti, natož její dlouhodobá snaha o navyšování kapacity a rozšiřování provozu, je s touto zásadní podmínkou územního plánu v příkrém rozporu,“ míní starostka Suchonic Jitka Dopitová (nez.).
Upozornila také na to, že firma a stále nemá schválený provozní řád, který by odpovídal současným normám podle zákona z roku 2020.
To potvrdil také olomoucký krajský úřad. „V současné době vedeme se společností Bergasto správní řízení o povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech. Jedná se o stávající zařízení s již přiděleným identifikačním číslem, která je nutno ‚přepovolit‘ podle nové legislativy v odpadovém hospodářství,“ vysvětlila mluvčí úřadu Radka Kmochová.
Bergasto má nyní v Suchonicích v rámci odpadů aktuálně povolení pouze na drcení dřeva, jinak se jedná pouze o skládku stavebních materiálů. O schválení nového provozního řádu s již zmíněným navýšením kapacity usiluje od roku 2016.
Za důvodem, proč se záležitost i přes veškerá kladná stanoviska tak vleče, vidí firma obstrukce ze strany Suchonic. Obec se zase odkazuje na nedostatky v podkladech žadatele.
„I tak je ale v našem zájmu chránit zdravé životní prostředí a kvalitu života našich občanů a vynaložíme na to všechny zákonné prostředky,“ uzavřela starostka.
2. srpna 2025