Voda mizí z podzemí i z řek, kvůli vedrům hrozí požáry. Prudké deště nepomohly

Vodáci všude nemohou, Morava je na hranici Na obvykle zavodněné řece Moravě se teď objevují mělčiny, v meandrech je méně vody. Sucho v kraji dopadá i na nejvýznamnější vodní tok Moravy, a tím pádem i na vodáky. Řeku Moravu jich ročně sjede tisíce. „Průtoky toků v povodí Moravy se pohybují výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro měsíc červenec,“ informoval Petr Chmelař ze státního podniku Povodí Moravy. Řeka je v ideálních podmínkách sjízdná od Hanušovic do Olomouce čili zhruba devadesát kilometrů. „Úsek z Hanušovic do Postřelmova je však teď nesjízdný,“ řekl vedoucí půjčovny lodí In-Life Morava Petr Čamek. Z původních devadesáti kilometrů tak mají vodáci k dispozici šedesát. „Ačkoliv je to v červenci stále více běžné, vnímáme, že vody je fakt málo. Řekl bych, že až na hranici,“ doplnil Čamek. Ještě nikdy se však prý nestalo, aby i zbylé úseky byly nesjízdné. „Letos jsem byl na Moravě podruhé za posledních osm let a vody teda fakt ubylo,“ komentoval pětadvacetiletý vodák Aleš Chromý. Podle dat Povodí Moravy je řeka v úseku od Šumperku do Olomouce na nejhorším čísle na škále sucha a vodnatosti. „Mělčiny jsou otravné, snad každý druhý kilometr drhneme, ale když je řeka úzká, je to v pohodě,“ dodal Chromý. „Morava je specifická, hodně meandrovitá, takže v zatáčkách znamená méně vody pro vodáky paradoxně snadnější ovládání lodě,“ tvrdí Čamek s tím, že ani přes mizerný stav vody úbytek vodáků nepozoruje. Pomoci teď mají vodní nádrže. „Pomáhají dotovat vodní toky. Za poslední týden nadlepšily průtoky v řekách v povodí Moravy o 13,4 milionu kubíků vody,“ sdělil Chmelař. Vodácká sezona má vrchol na konci července. „Jsem rád, že jsme jeli teď. Aby totiž ještě bylo co sjíždět,“ řekl v nadsázce vodák Chromý.