Neobvyklá možnost dostat se pěšky do míst, která jsou běžně pod vodou, láká lidi z širokého okolí.
Hladina vodní nádrže, která je oblíbeným cílem turistů, výrazně klesla kvůli dlouhodobému suchu a následnému snížení přítoku. Dnes se hladina pohybuje kolem 270,5 metru nad mořem, tedy téměř tři metry pod úrovní zásobního prostoru. Maximální retenční výška hladiny přehrady činí 277,58 metru.
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Plumlovská přehrada je letos nezvykle dlouho bez sinic. Pomohlo také sucho
Odhalená kamenná hráz v těchto dnech umožňuje lidem přejít suchou nohou takřka přes celou šířku plumlovské přehrady. Příležitost si v pondělí nenechala ujít spousta návštěvníků této rekreační oblasti. K odhalené hrázi zamířili pěší turisté i cyklisté.
„Jezdíme na plumlovskou přehradu často a toto jsem tady ještě nezažila. Je to zajímavá podívaná, bohužel za to vděčíme suchu,“ řekla starší žena, která se na starou hráz přijela podívat z nedalekého Prostějova. Na odhalených březích přehrady uvázlo několik lodiček a rybáři sedí na místech, která ještě nedávno byla skryta pod vodou.
V prostoru dnešní plumlovské přehrady se před její výstavbou nacházely Zlechovský a Stichovský rybník, jejichž historie sahá několik století do minulosti. Hráz níže položeného Stichovského rybníka posloužila jako základ současné přehradní hráze.
Hráz Zlechovského rybníka po napuštění přehrady skončila pod vodou. Nad hladinu tato původní středověká hráz vyčnívá pouze tehdy, když vodohospodáři přehradu výrazně vypustí například kvůli opravám hlavní přehradní zdi nebo při extrémním suchu.
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Tuna uhynulých ryb v řece Moravě. Na vině není jen extrémní sucho
Hlavní funkcí Vodního díla Plumlov je snižování povodňových průtoků a zlepšování minimálních průtoků říčky Hloučela v době sucha. Plumlovská přehrada byla kvůli čištění dna a opravě hráze v závěru roku 2009 vypuštěna a na podzim 2013 po dokončení stavebních prací se začala napouštět. Povodí Moravy do čištění dna a opravy hráze přehrady investovalo zhruba 270 milionů korun. Díky investici se zlepšila kvalita vody v přehradě.