Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Suchou nohou přes plumlovskou přehradu. Z vody vystoupila hráz původního rybníka

Autor: ,
  9:26
Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny...

Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila hráz středověkého rybníka Zlechov. (28.září 2026) | foto: Petr Běhal, ČTK ČTK

Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny...
Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny...
Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny...
Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny...
7 fotografií
Z plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila kamenná hráz středověkého rybníka Zlechov, zatopeného po dokončení přehrady ve 30. letech minulého století. Stará hráz vedoucí napříč přehradou se v těchto dnech stala vyhledávaným místem pro procházky a netradiční výhledy na vodní nádrž.

Neobvyklá možnost dostat se pěšky do míst, která jsou běžně pod vodou, láká lidi z širokého okolí.

Hladina vodní nádrže, která je oblíbeným cílem turistů, výrazně klesla kvůli dlouhodobému suchu a následnému snížení přítoku. Dnes se hladina pohybuje kolem 270,5 metru nad mořem, tedy téměř tři metry pod úrovní zásobního prostoru. Maximální retenční výška hladiny přehrady činí 277,58 metru.

Plumlovská přehrada je letos nezvykle dlouho bez sinic. Pomohlo také sucho

Odhalená kamenná hráz v těchto dnech umožňuje lidem přejít suchou nohou takřka přes celou šířku plumlovské přehrady. Příležitost si v pondělí nenechala ujít spousta návštěvníků této rekreační oblasti. K odhalené hrázi zamířili pěší turisté i cyklisté.

„Jezdíme na plumlovskou přehradu často a toto jsem tady ještě nezažila. Je to zajímavá podívaná, bohužel za to vděčíme suchu,“ řekla starší žena, která se na starou hráz přijela podívat z nedalekého Prostějova. Na odhalených březích přehrady uvázlo několik lodiček a rybáři sedí na místech, která ještě nedávno byla skryta pod vodou.

Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila hráz středověkého rybníka Zlechov. (28.září 2026)
Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila hráz středověkého rybníka Zlechov. (28.září 2026)
Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila hráz středověkého rybníka Zlechov. (28.září 2026)
Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila hráz středověkého rybníka Zlechov. (28.září 2026)
7 fotografií

V prostoru dnešní plumlovské přehrady se před její výstavbou nacházely Zlechovský a Stichovský rybník, jejichž historie sahá několik století do minulosti. Hráz níže položeného Stichovského rybníka posloužila jako základ současné přehradní hráze.

Hráz Zlechovského rybníka po napuštění přehrady skončila pod vodou. Nad hladinu tato původní středověká hráz vyčnívá pouze tehdy, když vodohospodáři přehradu výrazně vypustí například kvůli opravám hlavní přehradní zdi nebo při extrémním suchu.

Tuna uhynulých ryb v řece Moravě. Na vině není jen extrémní sucho

Hlavní funkcí Vodního díla Plumlov je snižování povodňových průtoků a zlepšování minimálních průtoků říčky Hloučela v době sucha. Plumlovská přehrada byla kvůli čištění dna a opravě hráze v závěru roku 2009 vypuštěna a na podzim 2013 po dokončení stavebních prací se začala napouštět. Povodí Moravy do čištění dna a opravy hráze přehrady investovalo zhruba 270 milionů korun. Díky investici se zlepšila kvalita vody v přehradě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Je monstrózně mstivý, možnost nápravy je nulová, řekli znalci o traviči z Olomoucka

Soud řeší kauzu otrávených nápojů. (23. září 2026)

Výslechem znalců pokračoval ve středu dopoledne soud s Jiřím Kudličkou, který čelí obžalobě z vraždy i přípravy dalších činů. Podle spisu v roce 2023 otrávil pití ve společné lednici ve šternberské...

Řidič s 29 přestupky zavinil smrt motorkáře, místo podmínky půjde do vězení

Řidič motocyklu utrpěl při srážce nakladačem mezi Čehovicemi a Čelčicemi na...

Dával blinkr, ale podle soudů dostatečně nesledoval situaci za sebou. Když šofér nakladače Jan Zatloukal loni na jaře odbočil z hlavní silnice na polní cestu, narazil do jeho pracovního stroje řidič...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Podvodník šidil zákazníky, uprostřed hromady dřeva na korbě nechával díru

ilustrační snímek

Policie varuje před podvodníky prodávajícími palivo. Vypátrala například muže ze Šumperska, který pod smyšlenými jmény na Facebooku inzeroval prodej a dovoz skládaného tvrdého dřeva. Zboží lidem...

Suchou nohou přes plumlovskou přehradu. Z vody vystoupila hráz původního rybníka

Z Plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny...

Z plumlovské přehrady na Prostějovsku se kvůli výraznému poklesu hladiny způsobenému suchem vynořila kamenná hráz středověkého rybníka Zlechov, zatopeného po dokončení přehrady ve 30. letech minulého...

29. září 2026  9:26

Těžba kaolinu ještě nezačala, Staré Červené Vodě už přesto vynesla 12 milionů

Kaolin je v lese u Staré Červené Vody doslova všude.

Více než dvanáct milionů korun už dostala Stará Červená Voda na Jesenicku od společnosti Vidnavský kaolin, která v katastru obce připravuje obnovení těžby zmíněné suroviny. Peníze firma poslala na...

28. září 2026  4:54

Autrey naskočil a pomohl Olomoucku k výhře nad Ostravou. Písek dál stoprocentní

Lamb Autrey z Olomoucka střílí na ostravský koš, brání ho Andre Screen.

Po úvodních dvou výhrách basketbalisté Ostravy ve třetím kole Maxa NBL podlehli po napínavé koncovce na hřišti Olomoucka 76:77. Hanáci si připsali premiérový úspěch. Stoprocentní bilanci udržel...

27. září 2026  20:56,  aktualizováno  21:08

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

27. září 2026  15:45,  aktualizováno  20:37

Vzdělání je prioritní, formuje demokratické myšlení, říká lídryně Milujeme Olomouc

Jednička kandidátky Milujeme Olomouc (Piráti, TOP 09 a Zelení) v komunálních...

O hlasy voličů se v komunálních volbách uchází i nová koalice Milujeme Olomouc tvořená Piráty, TOP 09 a Zelenými. Její jednička Lucie Tungul (TOP 09) říká, že i přes nedostatek peněz plynoucích městu...

27. září 2026  6:57

Traktoriáda na Přerovsku: převrátili se i s vlečkou, skončili v nemocnici

Nedaleko areálu v přerovské části Dluhonice, kde lidé sledovali populární...

Nedaleko areálu v přerovské části Dluhonice, kde lidé sledovali populární závody traktorů, se v sobotu odpoledne převrátila vlečka traktoru. Zranilo se jedenáct lidí. Skončili v nemocnici, všichni...

26. září 2026  17:59

Město musí požadovat u nové výstavby co největší parkoviště, říká olomoucký lídr SPD

Lídr společné kandidátky SPD, Trikolory a Svobodných pro komunální volby v...

Hnutí SPD prožívá nejúspěšnější politické období ve své historii, poprvé usedlo ve vedení kraje, navíc je též prvně součástí vládní koalice. Přesun z opozičních lavic by teď rádo zopakovalo také v...

26. září 2026  6:56

Souboj proti bývalým týmům ovládli hráči Brna. Kunc: Jsme vděční, že tu nezapomněli

Jakub Kos v dresu Olomouce před bránou Komety.

Ještě nedávno bojovali v barvách svého pátečního soupeře. Bývalí hráči hokejové Olomouce Michal Kunc a Silvester Kusko se poprvé po letním přestupu představili na ledě Hanáků, ovšem už v dresu...

25. září 2026  22:30

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

25. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:33

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

25. září 2026  14:13,  aktualizováno  17:27

Stovky kilogramů kebabu bez chlazení. Řidiče nezastavily ani tropické teploty

Řidič v osobním voze převážel stovky kilogramů nechlazeného masa. (25. září...

Přesně 635 kilogramů kebabu. Takovou zásilku objevili při dvou kontrolách ostravští celníci. V obou případech maso vezl řidič v autě bez jakéhokoli chladicího zařízení a přepravy navíc nebyly předem...

25. září 2026  13:42

Podvodník šidil zákazníky, uprostřed hromady dřeva na korbě nechával díru

ilustrační snímek

Policie varuje před podvodníky prodávajícími palivo. Vypátrala například muže ze Šumperska, který pod smyšlenými jmény na Facebooku inzeroval prodej a dovoz skládaného tvrdého dřeva. Zboží lidem...

25. září 2026  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde