Své o tom vědí například ve Veselíčku na Přerovsku, kde se i přes občasné srážky a nynější pokles teplot hladiny vody zatím výrazně nezvedly. Obec proto dokonce na některých místech přistavila cisterny.
„Situace se možná nepatrně zlepšila, ale rozhodně ne tak, aby se vrátila do normálu. Problémy se dotkly jak soukromých, tak obecních studní. Některé z nich, třeba u hřbitova nebo obecního úřadu, jsou nyní nefunkční. Hladina je pod úrovní, z níž jsme schopni vodu čerpat,“ popsal starosta Pavel Hradil (nez.).
Ještě větší komplikace nastaly v obci poblíž kamenolomu, kde dosud chyběl veřejný vodovod. Některé domácnosti tam byly odkázány na vlastní studny, jejichž vydatnost ale během sucha výrazně poklesla.
„Lidé, kteří nemají vrty, přišli o vodu úplně. Čekají proto na zkolaudování vodovodu, aby se mohli připojit,“ uvedl Hradil. Jeho dokončení odhaduje vedení obce přibližně za měsíc. Zásobování pitnou vodou prostřednictvím stávajícího veřejného vodovodu zůstalo beze změny.
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Nedostatek pocítili také v nedalekém Velkém Újezdu na Olomoucku, kde vodu dokonce museli dovážet. Podle starosty Lukáše Maříka (nez.) tudíž bylo nutné na čas omezit zalévání.
„Nedostatek byl enormní, je pravda, že jsme kvůli tomu museli vodu navážet, nebyla jiná možnost. Teď se situace zlepšila, nicméně lidé už nemají tak velkou spotřebu,“ shrnul Mařík.
Sucho zasáhlo i obyvatele, kteří využívají vlastní studny. Někteří zůstali zcela bez vody, a proto přešli na obecní vodovod, k němuž již měli vybudované přípojky. Velký Újezd přitom zásobuje také sousední Výkleky, kde během léta došlo ke dvěma haváriím potrubí, jež provázely výrazné úniky vody.
Vše začalo už nedostatkem sněhu
Velký Újezd nyní připravuje opatření do dalších let, aby situace v případě opakujícího se sucha nenastala znovu. „Nechali jsme zpracovat studii, máme zjištěno, kde se nacházejí potenciální zdroje vody, a budeme dělat dva nové zkušební vrty,“ přiblížil Mařík s tím, že pokud se osvědčí, měly by posílit zásobování oblasti.
Podle hydrobiologa Martina Rulíka z Univerzity Palackého se letošní nedostatek srážek výrazně promítl do stavu podzemních vod. Problémy přitom začaly už během zimy, neboť bylo málo sněhu.
„Podzemní vody nebyly doplňovány vodou, která by se zasakovala do půdy, a došlo k velkému poklesu jejich hladiny. Podzemní a povrchové vody jsou totiž vzájemně propojené, což se může projevit také v řekách, potocích či jezerech,“ upozornil.
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Během léta podle něj rapidně vysychaly Trusovický potok a Sitka, výrazný úbytek vody zaznamenává rovněž na olomouckých Poděbradech, kde byla při říjnovém pozorování hladina přibližně o 1,75 metru níže než obvykle. „Studny jsou vykopány tak, aby dosáhly na úroveň podzemní vody. Když je její hladina nízko, je nízko i voda ve studních,“ vysvětlil hydrobiolog.
Do budoucna proto považuje za důležité účinnější hospodaření s dešťovou vodou. Obce by měly podporovat její vsakování do půdy, omezovat nepropustné plochy a budovat retenční prvky. Domácnosti zase mohou srážkovou vodu zachytávat a využívat například k zalévání.
„Musíme se snažit maximálně zadržovat srážky tam, kde spadnou, aby nám voda zbytečně neodtékala z obcí pryč,“ podotkl Rulík.
Rychlé doplnění zásob vody čekat nelze
Nepříznivou situaci potvrzují i údaje Českého hydrometeorologického ústavu. Na monitorovacím vrtu v Olomouci-Holici hodnotil ČHMÚ v polovině října hladinu podzemní vody jako silně podnormální, v nedalekých Nemilanech byla mírně podnormální. Podle říjnového výhledu meteorologů se přitom nedá očekávat rychlé doplnění zásob. Předpokládají převážně setrvalý stav nebo dokonce další mírný pokles.
Nedostatek vody se v létě projevil též zákazy odběru z řek, potoků a vodních nádrží. Omezení platila například na Olomoucku pro Bystřici, Trusovický a Dolanský potok včetně jejich přítoků, na Uničovsku, Přerovsku, Šternbersku či Zábřežsku. Úřady tak reagovaly na mimořádně nízké průtoky a snažily se zabránit dalšímu zhoršování.
Podle portálu InterSucho se v polovině října extrémní půdní sucho nadále vyskytovalo na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje, výrazné sucho zasahovalo také Olomoucko, zatímco příznivější stav panoval na severu regionu.
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Ne všude je situace tak dramatická, třeba v Drahanovicích na Olomoucku, jež se s nedostatkem vody dříve potýkaly dlouhodobě, se nyní zásobování konečně stabilizovalo.
„Když byla ta největší vedra, museli jsme zavést určitý režim. Problém spočíval hlavně v nedostatečné kapacitě obecních zdrojů při zvýšeném odběru. Teď už je ale situace v pořádku,“ sdělil starosta Tomáš Kröner (nez.). Přesto se obec chce na další období sucha lépe připravit, od kraje získala dotaci na posilovací vrt.