Nejstarší studnu světa jsme našli náhodou, říká archeolog Jaroslav Peška

Tehdy v létě roku 2018 to archeology překvapilo, když pod rozkopanou dálnicí D35 u Ostrova nedaleko Vysokého Mýta objevili pravěkou studnu. Nečekali tam žádné osídlení. Letos v únoru dendrochronologické i radiokarbonové datování potvrdilo, že jde o nejstarší studnu na světě z doby okolo 5256 až 5255 let před Kristem. A možná nepůjde o jediné překvapení. Kromě pozůstatků hmyzu a drobných obratlovců v ní totiž ležel i mák. „Pokud by to byl mák setý, bylo by to skutečně zajímavé, protože zatím si odborníci myslí, že ho lidé v neolitu ještě záměrně nepěstovali,“ vyzdvihl ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška, jehož lidé studnu vykopali.