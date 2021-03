Lidé ze Strukova na Uničovsku nemohou kvůli uzávěře v podstatě vůbec nikam

Nožíř Petr Melichárek ze Strukova sice může podnikat, prodávat své výrobky přes internet, ale to je tak všechno. „Omezit pohyb katastrem obce nebylo šťastné rozhodnutí. Měli to vymezit spíš vzdáleností v kilometrech od bydliště,“ míní Melichárek.



Sám obrazně říká, že vyjde z domu a je u cedule značící konec obce. Spolu s manželkou a dvěma malými dětmi teď bude výrazně omezen v pohybu. „My tady v obci nemáme žádný les, kam by se dalo zajít. Když se chceme jít projít do přírody, musíme tam dojet autem. Teď budeme odkázaní na to chodit s dětmi pořád dokola krátkou procházkou kolem zahrádek k obecnímu rybníku a zpět,“ popisuje.

Přesto je připraven lockdown na katastru obce dodržovat. „Zkrátka tři týdny nikam nepůjdeme. To mi až tak nevadí, pokud to pomůže v boji proti covidu. Naopak mi vadí, že jsme se do tohoto bodu vůbec dostali,“ podotkl.

Starosta druhé nejmenší obce v České republice Jiří Hubáček připustil, že opatření se v některých případech fakticky ani dodržet nedá. Ve Strukově, kde žije zhruba 150 obyvatel, to však zatím berou s nadhledem.

„Tady se to ani nedá dodržet, například lidé ze dvou domů, když vylezou před barák, jsou už v jiném katastru, takže by nemohli jít nikam. Před domem jim totiž vede silnice, která je již na jiném katastru,“ vysvětlil starosta.

„Do obchodu lidé stejně chodí do sousedních dědin, jinak to nejde. Teoreticky se to zřejmě dá někde dodržet, ale na té naší malé rozloze je to nemyslitelné,“ dodal Hubáček. O moc lépe na tom nejsou ani lidé z Grymova na Přerovsku, kde mají k dispozici jeden kilometr čtverečný.

Na lockdown v kraji dohlíží 250 policistů

Na dodržování vládních opatření dohlíží na území celého Olomouckého kraje zhruba 250 policistů, kteří provádějí kontroly na 170 vytipovaných místech.



„Jedná se o dálnice, silnice I., II. a III. třídy. Všechna stanoviště nejsou obsazena po celý den. Každá hlídka má přidělená dvě až tři stanoviště, na nichž se střídá,“ uvedla mluvčí krajské policie Jitka Dolejšová.

Hlídky se pohybují mezi stanovišti v nepravidelných časech podle aktuální potřeby. Policie v Olomouckém kraji je předběžně dohodnutá s Armádou České republiky a rovněž s Celní správou na posílení kontrol.

„Měly by být zahájeny během úterý a středy tohoto týdne. Společně s policisty bude vykonávat kontrolní činnost na území kraje kolem 400 příslušníků armády a 20 příslušníků Celní správy. Kontroly budou probíhat nejen na hranicích okresů, ale policisté budou namátkově kontrolovat i cestující vlakovými a autobusovými spoji mimo okresy,“ dodala mluvčí.

V Jeseníkách je slunečno, ale pusto a prázdno

Nezvyklý pohled nyní nabízejí panoramatické kamery na Pradědu, ale i v řadě dalších lyžařských středisek v Jeseníkách, kam i přes uzavření lanovek dosud mířily davy turistů.



„Dá se říci, že tady nikdo není, je tady úplně vymeteno - můžeme to říct o počasí i o lidech. Něco podobného jsme zažili loni 13. března. Lidé tehdy byli úplně vystrašení, prvních 14 dní tady nebyl vůbec nikdo. Pak jim otrnulo, začali se trousit skialpinisté a běžkaři,“ řekl Jiří Hejtmánek z jesenické horské služby.

Pusto je i na Pradědu, při striktním dodržení vládních nařízení se tam lidé ani dostat nemohou. Vrchol totiž leží v katastru obce Malá Morávka na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji, přístupová cesta však k němu vede částečně i přes katastr Šumperska v Olomouckém kraji.

Podle provozního hotelu a restaurace Praděd Tomáše Hrazdila od rána lidé volají a ptají se, jak je to s tou „zakázanou zónou“. Vzhledem k tomu, že na horách dnes nikdo není, uzavřeli i výdejní okénko.

„Pokud by nějací výletníci dorazili, otevřeme ho, nenecháme je mrznout, ale počítáme s tím, že na tři týdny provoz utlumíme do minima,“ řekl Hrazdil. Podotkl, že pohled do přírody je nyní jak balzám na nervy, pro podnikatele je však smutný.