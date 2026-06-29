Některé druhy stromů ve městech jsou nebezpečné pro zvířata, na ty jedovaté narazili olomoučtí vědci dokonce v těsné blízkosti dětských hřišť. Mapování se věnovali v souvislosti se studií zaměřenou na vhodnou skladbu dřevin, která zvládne klimatickou změnu. V tomto ohledu původní druhy přestávají zvládat sucho a vedro, náhrady z jiných částí světa je však potřeba volit obezřetně.
Sluncem rozpálené ulice, nerovnoměrně rozložené srážky a s tím související období sucha znamenají, že městské prostředí je kvůli klimatické změně stále méně přívětivé pro původní druhy. Problém představují i zplodiny, častější fyzické poškození a nedostatek místa pro kořeny. „Květináčový efekt“ výrazně snižuje vitalitu stromů.
Druhy jako tis červený obsahují alkaloid taxin, jenž je vysoce toxický pro lidi i zvířata, stačí pozření několika jehliček či semen.
Pavel Klapkavedoucí Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého