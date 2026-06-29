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U dětských hřišť vědci objevili toxické tisy i akáty. Vytlačují původní druhy

Ondřej Zuntych
  13:00
Analýza přírodovědců v Olomouci ukázala, že moderní výsadby na dětských...

Analýza přírodovědců v Olomouci ukázala, že moderní výsadby na dětských hřištích sice eliminují viditelná rizika, ale častěji obsahují druhy s vyšší toxicitou. Na snímku trnovník akát. | foto: Univerzita Palackého v Olomouci, René Jirmus

Pohled do jednoho z olomouckých parků, o které se stará Výstaviště Flora.
Obnovenou olomouckou Rudolfovu alej čeká velké kácení. Stromy totiž napadla...
Obnovenou olomouckou Rudolfovu alej čeká velké kácení. Stromy totiž napadla...
Obnovenou olomouckou Rudolfovu alej čeká velké kácení. Stromy totiž napadla...
6 fotografií
Některé druhy stromů ve městech jsou nebezpečné pro zvířata, na ty jedovaté narazili olomoučtí vědci dokonce v těsné blízkosti dětských hřišť. Mapování se věnovali v souvislosti se studií zaměřenou na vhodnou skladbu dřevin, která zvládne klimatickou změnu. V tomto ohledu původní druhy přestávají zvládat sucho a vedro, náhrady z jiných částí světa je však potřeba volit obezřetně.

Sluncem rozpálené ulice, nerovnoměrně rozložené srážky a s tím související období sucha znamenají, že městské prostředí je kvůli klimatické změně stále méně přívětivé pro původní druhy. Problém představují i zplodiny, častější fyzické poškození a nedostatek místa pro kořeny. „Květináčový efekt“ výrazně snižuje vitalitu stromů.

Druhy jako tis červený obsahují alkaloid taxin, jenž je vysoce toxický pro lidi i zvířata, stačí pozření několika jehliček či semen.

Pavel Klapkavedoucí Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

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U dětských hřišť vědci objevili toxické tisy i akáty. Vytlačují původní druhy

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Analýza přírodovědců v Olomouci ukázala, že moderní výsadby na dětských...

Některé druhy stromů ve městech jsou nebezpečné pro zvířata, na ty jedovaté narazili olomoučtí vědci dokonce v těsné blízkosti dětských hřišť. Mapování se věnovali v souvislosti se studií zaměřenou...

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