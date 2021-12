Pro nové stromy a záhony odbourávají v Hranicích na Přerovsku i starý beton

Letos se začalo s přípravami pozemků a po schválení rozpočtu přijdou příští rok na řadu samotné úpravy.

„Teď se připravují pozemky, oddělávají se betony, porovnávají se obrubníky a nasypala se hlína,“ popsala aktuální stav Kateřina Cyžová z odboru správy majetku v Hranicích, která má veřejnou zeleň na starosti.

Nová alej vznikne ještě letos na třídě 1. máje v prostoru mezi takzvanou Červenou jídelnou a obchodním centrem Koloseum. Bude zde vysazeno osmnáct okrasných třešní. Tato velkokvětá odrůda kvete až tři týdny.

Na podzim se pak zbarví do zlatavě oranžové a měděně červené. Aby na ně bylo místo, město pokácí čtrnáct akátů, které jsou již ve špatném stavu. Nahradí je právě třešně, jež navážou na sakury, které už třídu 1. máje zdobí.

Na jaře pak u nových okrasných stromů vzniknou i záhony s trvalkami a vysadí se i cibule dalších květin.

Květiny a třešeň

Dalším místem je prostor naproti restaurace Slávia na křižovatce třídy 1. máje a Nádražní ulice. Tam kromě jedné třešně, která bude výrazným prvkem a protiváhou tmavých borovic, především na jaře a na podzim, přibude i výsadba květin.

Před budovou Purgešova 1399, kde sídlí pobočka úřadu práce, se pokácí nevzhledná túje a jalovec a na místě přibudou další okrasné třešně a prostor se vyzdobí záhony s trvalkami a cibulovinami.

Obyvatelé se na nové úpravy těší. „Každý nový strom nebo kytku tady uvítám. Důležité ale je, aby se k tomu potom chovali lidé hezky, aby to vydrželo co nejdéle,“ řekl Jan Horák, který bydlí nedaleko upravované části města.

„Snažíme se vše zařídit co nejrychleji, aby bylo co nejdříve hotovo, ale čekáme na peníze. Když bude vše připraveno, tak to půjde rychle a před létem by vše mohlo být dokončené,“ popsala Cyžová.Další místa vhodná pro revitalizaci zeleně budou vytipována na základě nového strategického plánu, který město připravuje.