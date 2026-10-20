O titul soupeřilo 13 vítězných dřevin předchozích ročníků, které představovaly průřez historií ankety. Vítěze jubilejního ročníku nadace vyhlásila dnes večer v brněnské hvězdárně na Den stromů. Vítězný strom čeká odborná péče.
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Na druhém místě skončila opatovická borovice z Jihomoravského kraje s 5500 hlasy a třetí příčku obsadila chudobínská borovice z Vysočiny, která získala 4800 hlasů.
Skaličský dub do klání navrhl tamní obecní úřad a děti ze základní školy. „Hrajeme si pod ním, dává nám vláhu, pozorujeme na něm přírodu, dává nám stín. Možná je starší než naše škola, možná je starší než prarodiče a chceme, aby tu byl ještě dlouho,“ popisují na stránkách školy děti důvod zapojení do ankety Strom čtvrtstoletí. Školáci propagovali strom i během hlasování.
„Strom roku byla krásná smysluplná akce, která spojovala děti školy s veřejností a rodiči. Děti oslovovaly veřejnost a hlavně studenty z okolních středních škol s myšlenkou, že jdeme podpořit stromy, které se o nás dlouhá léta starají a je potřeba, abychom se teď postarali my o ně,“ uvedla ředitelka ZŠ Dušana Mužíková.
Mohutný dub ve Skaličce s téměř pětimetrovým obvodem je součástí zámecké aleje, kterou tvoří 22 lip a 10 dubů. „Vznikala postupně od roku 1626, kdy o park pečoval hrabě Zdeněk František Lev z Rožmitálu, a další stromy přidali jeho následovníci. Dodnes tu vedle sebe rostou stoleté i čtyřsetleté stromy a dub je právě jedním z těch, které letos slaví 400 let,“ popsali vítěznou dřevinu organizátoři soutěže. Stromy původně lemovaly hráze dvou rybníků, dnes provázejí přírodní cestičku.
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O titul Strom čtvrtstoletí se utkalo 13 stromů, které se v uplynulých letech staly vítězi jednotlivých ročníků. Každý z nich přitom reprezentuje nejen výjimečný strom, ale také příběh lidí, kteří o něj pečují, žijí v jeho okolí nebo si k němu vytvořili osobní vztah. „Za pětadvacet let se anketa Strom roku stala kronikou lidských příběhů, místních tradic i vztahu lidí ke krajině. Proto jsme chtěli jubilejní ročník pojmout jako návrat k těm stromům, které už jednou dokázaly oslovit veřejnost a zapsaly se do historie ankety,“ uvedla koordinátorka ankety Kateřina Bolečková.
Mezi 13 finalisty měly nejsilnější zastoupení duby, byly čtyři. Nechyběly ani lípy, z ovocných stromů to byla jabloň a hruška, z jehličnanů dvě borovice a tis. Sestavu finalistů doplnil jasan a buk. Hlasovat mohli zájemci do 5. října, na konci září postoupila do superfinále pětice stromů - kromě dubu ve Skaličce to byla opatovická borovice z Velkých Opatovic v Jihomoravském kraji, chudobínská borovice z Vysočiny, jabloň u Lidmanů z Machova v Královéhradeckém kraji a Oldřichův dub z Ústeckého kraje. Hlasování bylo ve finále již tajné.