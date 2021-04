Kácení stromů kvůli vodovodu bylo nezákonné, říká opoziční zastupitelka

Téměř třicet zdravých lip zkrášlovalo jednu z ulic v Prostějově. Jejich pokácení mezi obyvateli vzbudilo rozhořčení a vztek, ale i slzy a smutek. Stromy je dlouhé roky chránily, čistily vzduch a poskytovaly stín.



Radnice argumentovala, že uliční vodovod už nutně potřeboval opravy, které bez odstranění dřevin nebyly možné. Odbor životního prostředí magistrátu kácení koncem letošního února povolil.

Opoziční prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová ovšem přišla s tvrzením, že toto povolení je protizákonné, a poslala podnět krajskému úřadu do Olomouce, který záležitost prověří.

„Podala jsem podnět na kraj, aby povolení ke kácení stromů zrušil jako nezákonné. Stromům to život nevrátí, ale je třeba jasně pojmenovat, že to bylo protiprávní. Snad si z toho prostějovští politici a úředníci vezmou ponaučení do budoucna a budou ke stromům přistupovat zodpovědněji,“ doufá Naiclerová.

Zejména v minulosti totiž vedení města opakovaně čelilo kritice, že stromy kácí bezhlavě. Před lety byli lidé podobně otrávení například z masivního kácení v Tylově ulici. Kvůli parkovišti padla alej japonských třešní a na sociálních sítích dostal zásah přezdívku „Prostějovský masakr motorovou pilou“.

Většina dřevin byla dlouhodobě perspektivní

Naiclerová ve svém podnětu vyjmenovala několik bodů, ve kterých podle ní prostějovští úředníci porušili zákon. Tvrdí například, že vůbec nezkoumali důvody, proč je nutné kácet.



„Spokojili se s nijak neprokázaným tvrzením žadatele o závažných důvodech pro pokácení, a ty nebyly v řízení nijak prokázány. Správní orgán tak porušil zásadu materiální pravdy,“ uvádí ve stížnosti Naiclerová.

Kácení podle ní úředníci také neprojednali se silničním správním úřadem, což vyžaduje zákon, nesprávně posoudili význam stromořadí a funkční a estetický význam dřevin.

„Úředníci argumentují, že pokácené lípy byly ošetřeny nevhodným řezem, který ovšem město běžně používá při své péči o stromy například v ulicích Raisova, B. Němcové, Lidická nebo Kollárova,“ uvedla Naiclerová.

„Jinde zase úředníci tvrdí, že pokácené lípy byly ve výrazně zhoršeném stavu, ovšem podle pravidelně aktualizovaného portálu stromypodkontrolou.cz byla naopak většina těchto dřevin dlouhodobě perspektivní,“ vypočítává chyby povolení opoziční zastupitelka.

Další opoziční zastupitel Petr Lysek se na posledním zastupitelstvu ptal, zda město jako majoritní vlastník vodáren neuvažovalo o jiných variantách rekonstrukce vodovodu se zachováním stromů.

„Vypadá to, že město o tom nepřemýšlelo, nebyla předložena taková varianta a ani nebyla vyhodnocena možnost zvýšených nákladů při zachování stromů,“ odtušil Lysek.

Kácení stromů předcházela složitá jednání

Prostějovská radnice jakékoliv pochybení odmítá. Na konkrétní dotazy redakce MF DNES však reagovala stručně. „Vše bylo předáno Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Čekáme na vyjádření,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová.



Ředitel prostějovských vodáren Pavel Řepka již dříve sdělil, že lípy stály téměř přímo na vodovodním řadu.



„Předmětné stromy jsou na konci své životnosti a navíc nejsou vzhledem k blízkým nemovitostem vhodným kultivarem do omezeného uličního prostoru. Takové stromy musí být pravidelně co dva roky ošetřovány řezem na hlavu, který je nákladný,“ tvrdí Řepka.

30. března 2021

Náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová, která má na starosti životní prostředí, dodala, že jde o rekonstrukci vodovodu z třicátých let, který vede přímo pod stromy. Ty tam byly vysazeny až později.

„Podání žádosti o povolení kácení předcházela složitá jednání na odboru životního prostředí, která se táhla více než tři roky. Hledaly se možnosti, jak udělat rekonstrukci vodovodu při zachování stromů. Na závěr se došlo ke konsenzu, že bude nutné dřeviny odstranit a nahradit je novou výsadbou,“ sdělila.

Obyvatelé jsou zdrcení. „Padly nádherné zdravé stromy, které dodávaly ulici neopakovatelný ráz. Je to nenahraditelná ztráta. Bylo to jak blesk z čistého nebe, těžká rána a ukázka politické nekultury v našem městě,“ řekla Marie Grigová.